Go to PunjabKesari.in

Sports
FacebookTwitterLinkedin

स्पोर्ट्स डेस्क : पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) के विस्तार का रास्ता साफ होता दिख रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने अगले दशक के लिए दो नई फ्रेंचाइजियों के स्वामित्व का अवसर खोलने से पहले संभावित छह शहरों की घोषणा कर दी है। हैदराबाद, सियालकोट, फैसलाबाद, मुजफ्फराबाद, गिलगित और रावलपिंडी को इस सूची में शामिल किया गया है। जल्द ही निविदा प्रक्रिया शुरू होगी और उम्मीद है कि दिसंबर तक नई टीमों की बिक्री पूरी हो जाएगी। PCB का दावा है कि यह फैसला लीग की पहुंच बढ़ाने, राजस्व को मजबूत करने और घरेलू क्रिकेट के विकास को नई गति देने के लिए बेहद महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। 

PCB ने जारी की छह संभावित शहरों की सूची

पीसीबी ने पीएसएल को और बड़ा और प्रतिस्पर्धी बनाने के उद्देश्य से छह नए शहरों को शॉर्टलिस्ट किया है। चयनित शहर:

हैदराबाद
सियालकोट
फैसलाबाद
मुजफ्फराबाद 
गिलगित
रावलपिंडी

नए मालिक इनमें से किसी एक शहर का प्रतिनिधित्व चुन सकेंगे। इन फ्रेंचाइज़ियों की बिक्री प्रक्रिया निविदा आमंत्रण के साथ जल्द ही शुरू होगी, और अगले महीने तक अंतिम करार तय होने की संभावना है। 

फ्रेंचाइजियों को भेजे गए नवीनीकरण प्रस्ताव

पीसीबी ने मौजूदा पीएसएल फ्रेंचाइजियों को उनके अगले 10 सालों के नवीनीकरण प्रस्ताव पत्र भी सौंप दिए हैं। इन प्रस्तावों में फ्रेंचाइजी फीस, मूल्यांकन प्रक्रिया, अनुबंध की शर्तें स्पष्ट रूप से दर्ज हैं। फ्रेंचाइज़ियों से तय समय सीमा में अपने निर्णय सौंपने के लिए कहा गया है। 

फ्रेंचाइजी मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया 

पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, पीसीबी ने मौजूदा फ्रेंचाइज़ियों और स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता EY MENA के बीच सामूहिक और व्यक्तिगत बैठकें आयोजित की हैं। इन बैठकों का उद्देश्य मूल्यांकन पद्धति को विस्तार से समझाना, फ्रेंचाइजियों के उठाए गए सवालों का समाधान, भविष्य के वित्तीय मॉडल पर स्पष्टीकरण है। पीसीबी का कहना है कि दो नई टीमों का मूल्यांकन पूरा हो चुका है और बिक्री प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। 

PSL की वृद्धि को नई दिशा 

पीसीबी ने यह स्पष्ट किया है कि लीग का विस्तार न सिर्फ प्रतियोगिता को और रोमांचक बनाएगा, बल्कि यह पाकिस्तान क्रिकेट की मजबूती और वैश्विक पहचान बढ़ाने में भी बड़ी भूमिका निभाएगा। बोर्ड के मुताबिक नई टीमें अधिक निवेश लाएंगी, स्थानीय खिलाड़ियों को अधिक अवसर मिलेंगे, उभरते क्रिकेट शहरों का विकास होगा। 

फिर टकराएगा PSL और IPL का शेड्यूल 

हालांकि इन सकारात्मक घटनाक्रमों के बावजूद PSL 11 के कार्यक्रम को अभी अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है। लेकिन संकेत साफ हैं कि PSL और IPL एक बार फिर मार्च-मार्च और अप्रैल-मई के बीच टकराएंगे। यह टकराव खिलाड़ियों की उपलब्धता और ब्रॉडकास्टिंग हितों पर असर डाल सकता है। पिछले वर्षों की तरह खिलाड़ी दोनों लीगों में भाग लेने को लेकर असमंजस में रह सकते हैं, जो फ्रेंचाइजियों व टीम संयोजन को चुनौती दे सकता है। 