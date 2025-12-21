नई दिल्ली : अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (ACB) ने एक नए फ्रेंचाइजी-आधारित T20 टूर्नामेंट अफगानिस्तान प्रीमियर लीग को लॉन्च करने की घोषणा की है। टूर्नामेंट के पहले सीजन में पांच टीमें होंगी और यह अक्टूबर 2026 के आसपास UAE में होने की संभावना है। यह ध्यान देने योग्य है कि ACB ने पहले 2018 में अफगानिस्तान प्रीमियर लीग की शुरुआत की थी, जब टूर्नामेंट का केवल एक सीजन आयोजित किया गया था। उस सीजन में पांच टीमें भी शामिल थीं जिसमें क्रिस गेल, ब्रेंडन मैकुलम और शाहिद अफरीदी जैसे कई अंतरराष्ट्रीय सितारों ने हिस्सा लिया था। हालांकि, खिलाड़ियों के भुगतान से संबंधित मुद्दों और टूर्नामेंट की निष्पक्षता को लेकर चिंताओं के बाद लीग को बाद में बंद कर दिया गया था।

अफगानिस्तान प्रीमियर लीग के लिए ड्राफ्ट जून या जुलाई 2026 में होने की उम्मीद है। ACB ने कहा, 'पहले सीजन में पांच शहर-आधारित फ्रेंचाइजियां होंगी, जो अफगानिस्तान के प्रमुख राष्ट्रीय खिलाड़ियों को प्रमुख विदेशी पेशेवरों और उभरती हुई स्थानीय प्रतिभाओं के साथ लाएंगी।' ACB के चेयरमैन मीरवाइस अशरफ ने कहा, "अफगानिस्तान प्रीमियर लीग हमारी क्रिकेट यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम है।"

उन्होंने आगे कहा, 'यह हमारे खिलाड़ियों के लिए नए अवसर पैदा करती है, अगली पीढ़ी को प्रेरित करती है और अफगानिस्तान क्रिकेट को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करने की अनुमति देता है। हम APL को घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेल के विकास और एकता में एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता के रूप में देखते हैं।'

ACB ने ट्रांस ग्रुप और ITW यूनिवर्स के बीच एक संयुक्त उद्यम, क्रिकेट वेंचर के साथ साझेदारी की है। विज्ञप्ति में कहा गया है, 'लॉन्च के बाद आयोजक अगले चरण में आगे बढ़ेंगे, जिसमें फ्रेंचाइजी की पहचान को अंतिम रूप देना, वाणिज्यिक भागीदारों की पुष्टि करना और खिलाड़ी नीलामी या ड्राफ्ट प्रक्रिया को आगे बढ़ाना शामिल है।' इस बीच अफगानिस्तान अपना घरेलू T20 टूर्नामेंट, शपेगेजा क्रिकेट लीग चलाना जारी रखेगा जिसमें सालाना जुलाई-अगस्त में पांच घरेलू टीमें हिस्सा लेती हैं।

