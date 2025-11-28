स्पोर्ट्स डेस्क : इंडिया की ओपनर प्रतिका रावल का विमेंस प्रीमियर लीग कॉन्ट्रैक्ट का इंतजार तब खत्म हुआ जब गुरुवार को नई दिल्ली में WPL 2026 ऑक्शन में UP वॉरियर्स ने उन्हें साइन किया। शुरुआत में बिना बिके प्रतिका को आखिरकार एक्सेलरेटेड ऑक्शन के आखिरी सेट में चुन लिया गया। यूपी ने प्रतिका को उनके बेस प्राइज 50 लाख रुपए में खरीदा है।

प्रतीका 2025 ODI वर्ल्ड कप में इंडिया की सबसे अच्छी परफॉर्म करने वाली खिलाड़ियों में से एक थीं, उन्होंने 308 रन बनाकर टूर्नामेंट के रन चार्ट में चौथे स्थान पर रहीं, जो सिर्फ लॉरा वोल्वार्ड्ट, स्मृति मंधाना और एश्ले गार्डनर से पीछे थीं। हालांकि, चोट के कारण उनका कैंपेन छोटा हो गया। बांग्लादेश के खिलाफ आखिरी लीग मैच में फील्डिंग करते समय उनके टखने और घुटने में चोट लग गई, जिससे उन्हें सेमीफाइनल और फाइनल मिस करना पड़ा, जिसे इंडिया ने जीता।

प्रतिका रावल पर क्यों नहीं लगी बोली

इसका एक बड़ा कारण प्रतिका का चोटिल होना है। वह विश्व कप के सेमीफाइनल में चोटिल होने के बाद बाहर हो गई थी। ऐसे में फ्रेंचाइजियां जोखिम नहीं लेना चाहती थी। इसके अलावा एक और बड़ा कारण यह है कि WPL ने फ्रेंचाइजियों को पहले ही बता दिया था कि बैटर प्रतिका रावल चोटिल हैं और ऑक्शन पूल का हिस्सा होने के बावजूद हिस्सा नहीं ले पाएंगी। अगर कोई फ्रेंचाइजी उन्हें चुनती है, तो उन्हें उनकी जगह किसी और को लाने की इजाजत नहीं होगी और उन्हें अपनी मौजूदा टीम से ही काम चलाना होगा।

दिल्ली को वन-डे कॉम्पिटिशन के नॉकआउट में पहुंचाकर खींचा ध्यान

प्रतीका ने पहली बार 2021 में देश का ध्यान खींचा जब उन्होंने 155 गेंदों पर नाबाद 161 रन बनाकर दिल्ली को घरेलू वन-डे कॉम्पिटिशन के नॉकआउट में पहुंचाया। उनकी नेतृत्व क्षमता 2024 में तब सामने आई जब उन्होंने दिल्ली की कप्तानी करते हुए उसे अंडर-23 टी20 ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचाया, जहां वह 182 रन बनाकर अपनी टीम की दूसरी सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी रहीं।