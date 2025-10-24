Go to PunjabKesari.in

नवी मुंबई : भारत की सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना और प्रतीका रावल को एक साथ आए हुए एक साल भी नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने शीर्ष क्रम में बेहद सफल जोड़ी बनाई है। इन दोनों ने गुरुवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ शतक जड़कर पहले विकेट के लिए 212 रन की रिकार्ड साझेदारी की जिससे भारत ने यह मैच डकवर्थ लुईस पद्धति से 53 रन से जीत कर महिला वनडे विश्व कप के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। 

पिछले वर्ष दिसंबर में जोड़ी बनाने के बाद से यह उनकी सातवीं तथा 2025 में पांचवीं शतकीय साझेदारी थी। मंधाना के 95 गेंदों में 105 रन और रावल के 134 गेंदों में 122 रन की बदौलत भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए तीन विकेट पर 340 रन का विशाल स्कोर बनाया जो इस विश्व कप में किसी भी टीम का सर्वोच्च स्कोर है। इस जोड़ी ने अब तक 23 पारियों में 1,799 रन जोड़े हैं। 

रावल ने कहा कि दोनों के बीच अच्छी समझ है जिससे कि वह बड़ी साझेदारी निभाने में सफल रही हैं। रावल ने मीडिया से कहा, ‘हमारे बीच सहज बातचीत होती है। वह मुझे वह करने देती हैं जो मेरा मजबूत पक्ष है और मैं उसमें हस्तक्षेप नहीं करती जिसमें वह सर्वश्रेष्ठ हैं। जब हम बल्लेबाजी करते हैं तो पूरी बातचीत गणना पर आधारित होती है। हमारी बातचीत इसी पर आधारित होती है कि हमें बड़ा स्कोर बनाने के लिए कितने रन बनाने होंगे। अगर हम लक्ष्य का पीछा कर रहे होते हैं तो हमारी बातचीत इस पर आधारित होती है ताकि हम आसानी से लक्ष्य का पीछा कर सकें।' 

रावल ने कहा, ‘वह गणना करने में बहुत अच्छी है और वह जो भी मुझसे कहती है, मैं उसमें शामिल होना पसंद करती हूं। हम दोनों को सहजता के साथ आगे बढ़ना पसंद है।' रावल ने जेमिमा रोड्रिग्स की अपने घरेलू मैदान पर 55 गेंदों पर नाबाद 76 रन की पारी की प्रशंसा की। रावल ने कहा, ‘उसने शानदार बल्लेबाजी की। उसने वो रन बनाए जिनकी हमें सबसे ज़्यादा जरूरत थी। यह उसका घरेलू मैदान है और वह यहां की परिस्थितियों से अच्छी तरह वाकिफ है।' 

उन्होंने दोहराया कि लगातार तीन मैच हारने के बावजूद टीम की ओर से प्रयास में कोई कमी नहीं थी। उन्होंने कहा, ‘हम यह चर्चा इसलिए कर रहे थे ताकि हमें खुद पर विश्वास हो कि हम किसी भी समय मैच जीत सकते हैं और हमारे पास ऐसे खिलाड़ी हैं, मैच विजेता खिलाड़ी जो बड़ी पारी खेल सकते हैं और विकेट ले सकते हैं।' रावल ने कहा, ‘दुर्भाग्य से हम तीन मैच हार गए, लेकिन हमने उन मैचों में भी शानदार प्रदर्शन किया। यह (जीत) हमें मिलनी ही थी और मुझे बहुत खुशी है कि हम सभी ने अच्छा प्रदर्शन किया और हम मैच जीतने में सफल रहे।' 

रावल ने कहा कि विकेटकीपर बल्लेबाज ऋचा घोष की उंगली में लगी चोट गंभीर नहीं है। उन्होंने कहा, ‘ऋचा बिल्कुल ठीक हैं। दुर्भाग्य से मैच के दौरान उसकी उंगली में चोट लग गई। लेकिन यह चोट गंभीर नहीं है।' 