सेंट लुईस, अमेरिका (निकलेश जैन) – भारत के युवा ग्रांड मास्टर आर. प्रज्ञानन्दा नें ग्रांड चेस टूर के पाँचवें पड़ाव सिंकिफील्ड कप 2025 के सातवें राउंड में फ्रांस के अलीरेजा फिरौजा को मात देकर इतिहास रचा। यह पहली बार है जब प्रज्ञानन्दा नें फिरौजा को किसी क्लासिकल मुकाबले में पराजित किया है। इस जीत के साथ प्रज्ञानन्दा अंक तालिका में अमेरिका के फबियानो करुआना की बराबरी पर पहुँच गए हैं। करुआना नें सातवें राउंड में अमेरिका के लेवोन अरोनियन से ड्रॉ खेला। अब दोनों खिलाड़ी 4.5/7 अंको के साथ सयुंक्त बढ़त पर हैं। अगर प्रज्ञानन्दा यह खिताब अपने नाम करते है तो उनका फीडे कैंडिडैट पहुँचना लगभग तय हो जाएगा क्यूंकी वह पहले ही फीडे सर्किट में बढ़त बनाए हुए है ।

दिन का दूसरा बड़ा नतीजा अमेरिका के वेसली सो और मौजूदा विश्व चैम्पियन डी. गुकेश के बीच आया। वेसली सो नें बेहतरीन खेल दिखाते हुए गुकेश को हराया। गुकेश की इस हार के बाद वह 3/7 पर रह गए। वहीं पोलैंड के जान क्रिजस्टोफ डूडा नें उज्बेकिस्तान के नोदिरबेक अब्दुसत्तारोव को पराजित करते हुए उन्हें टूर्नामेंट की चौथी हार दी। अन्य मुकाबले ड्रॉ पर समाप्त हुए।

सात राउंड के बाद प्रज्ञानन्दा और करुआना 4.5/7 अंको के साथ सयुंक्त शीर्ष पर चल रहे हैं, जबकि लेवोन अरोनियन और वेसली सो 4 अंको पर पीछे हैं। प्रज्ञानन्दा के सामने अब अगले दो राउंड में वेसली सो और अरोनियन की चुनौती होगी, जो उनके खिताबी अभियान के लिए निर्णायक साबित होंगे।