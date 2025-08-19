सेंट लुईस, अमेरिका (निकलेश जैन) – ग्रांड चेस टूर के पाँचवें पड़ाव सिंकिफील्ड कप 2025 के पहले ही दिन भारत के आर प्रज्ञानन्दा ने मौजूदा विश्व चैम्पियन डी. गुकेश को मात देते हुए सनसनीखेज जीत दर्ज की। क्लासिकल रेटेड मुकाबले में यह प्रज्ञानन्दा की गुकेश पर अप्रैल 2022 के बाद पहली जीत है। इस जीत के साथ ही उनकी लाइव रेटिंग 2784 पहुँच गयी है और वह पहली बार अपने खेल जीवन में विश्व नंबर 3 बन गए हैं।

काले मोहरो से निमजो इंडियन ओपनिंग में गुकेश खेल की शुरुआत में ही ग़लत दिशा में चले गए और अपने मोहरों को सही समय पर सक्रिय नहीं कर पाए। इसका फायदा उठाकर प्रज्ञानन्दा ने अपने घोड़े की शानदार चाल से एक अतिरिक्त प्यादा हासिल कर लिया और शानदार बढ़त बनाई और मैच को निर्णायक मोड़ पर ले गए। अंततः उन्हें जीत हासिल करने में कोई कठिनाई नहीं हुई। दोनों भारतीय सितारों के बीच यह क्लासिकल प्रारूप में आठ वर्षों में 14वाँ मुकाबला था। अब तक गुकेश तीन बार जीते है जबकि प्रज्ञानन्दा दो बार, जबकि सात मैच ड्रॉ रहे है ।

पहले दिन का दूसरा निर्णायक परिणाम अमेरिका के लेवोन अरोनियन के पक्ष में गया जिन्होंने उज़्बेकिस्तान के नोदिरबेक अब्दुसत्तारोव को हराया। वहीं मेजबान अमेरिका के सैमुअल सेवियन ने वेस्ली सो पर बढ़त बनाने का मौका गंवा दिया और मैच ड्रॉ पर समाप्त हुआ।

राउंड 2 में प्रज्ञानन्दा का मुकाबला अमेरिका के फबियानो करुआना से होगा। प्रतियोगिता 18 से 27 अगस्त तक चलेगी और कुल 10 खिलाड़ी एक-दूसरे से एक-एक बार खेलेंगे। विजेता को 100,000 अमेरिकी डॉलर का शीर्ष पुरस्कार मिलेगा।

देखे मैच का विश्लेषण हिन्दी चेसबेस इंडिया के सौजन्य से