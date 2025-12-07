लंदन ( निकलेश जैन ) भारत के नंबर दो शतरंज खिलाड़ी आर प्रज्ञानन्दा नें लंदन चैस क्लासिक में 9 राउंड के बाद 7 अंक बनाकर दो अन्य खिलाड़ी सर्बिया के ईविक वेलीमीर और इंग्लैंड के आमीत के घासी के साथ सयुंक्त विजेता रहे । भारत के प्रणव वी 6.5 अंक बनाकर चौंथे और इनियन पी दसवें स्थान पर रहे । प्रज्ञानन्दा नें अंतिम राउंड में इज़राइल के ईया स्मिरिन से ड्रॉ खेला और अपने पहले स्थान को सुरक्षित कर लिया ।

फीडे कैंडिडैट के करीब पहुंचे प्रज्ञानन्दा : फीडे सर्किट में प्रज्ञानन्दा को इस जीत से 8.17 अंक मिले और इससे प्रज्ञानन्दा फीडे सर्किट में 115.17 के साथ पहले स्थान पर मजबूत हो गए है और अब उनको पीछे छोड़ने के लिए जर्मनी के विंसनेट केमर (55.8 अंक ) और उज़्बेक्सितान के अब्दुसत्तारोव ( 51.99) के पास मौका तो है पर ऐसा करना असंभव नजर आता है क्यूंकी इसके लिए उन्हे विश्व रैपिड ऑर ब्लिट्ज दोनों के खिताब जीतने होंगे जो आज तक इतिहास में सिर्फ मैगनस कार्लसन नें किया है ।