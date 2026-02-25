स्पोर्ट्स डेस्क : ​​आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 चरण में साउथ अफ्रीका से मिली 76 रन की हार के बाद भारतीय टीम की रणनीति पर सवाल उठने लगे हैं। इसी बीच ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग ने टीम इंडिया को अहम सुझाव दिया है। उनका मानना है कि मैच-अप के आधार पर ज्यादा प्रयोग करने के बजाय भारत को अपनी सर्वश्रेष्ठ प्लेइंग XI उतारनी चाहिए। पोंटिंग के मुताबिक बड़े टूर्नामेंट में स्थिरता और संतुलन जीत की कुंजी होते हैं।

साउथ अफ्रीका के खिलाफ रणनीति पड़ी भारी

नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका के बाएं हाथ के बल्लेबाजों को ध्यान में रखते हुए टीम संयोजन में बदलाव किया। उपकप्तान अक्षर पटेल की जगह वॉशिंगटन सुंदर को मौका दिया गया। हालांकि यह रणनीति काम नहीं आई। साउथ अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 187/7 का मजबूत स्कोर बनाया। जवाब में भारतीय बल्लेबाजी 111 रन पर सिमट गई और टीम को टूर्नामेंट की पहली हार झेलनी पड़ी। इस हार से भारत का नेट रन रेट भी बुरी तरह प्रभावित हुआ।

पोंटिंग ने मैच-अप सोच पर उठाए सवाल

रिकी पोंटिंग ने ‘द ICC रिव्यू’ में कहा कि सिर्फ विपक्षी टीम में लेफ्ट-हैंड बल्लेबाज होने के कारण अक्षर पटेल को बाहर रखना सही फैसला नहीं था। उनके अनुसार, टीम में अभी भी कई दाएं हाथ के बल्लेबाज थे और कप्तान की समझदारी इस बात में है कि वह अपने गेंदबाजों का सही समय पर उपयोग करे। पोंटिंग का मानना है कि बड़े टूर्नामेंट में अत्यधिक रणनीतिक बदलाव कभी-कभी उल्टा असर डाल सकते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत को अब सरल सोच अपनानी चाहिए और अपनी सबसे संतुलित टीम मैदान में उतारनी चाहिए।

बल्लेबाजी की कमजोरी आई सामने

साउथ अफ्रीका के अनुशासित गेंदबाजी आक्रमण ने भारतीय बल्लेबाजी की कमियों को उजागर कर दिया। मार्को जेनसन (4/22) और केशव महाराज (3/24) ने शानदार प्रदर्शन करते हुए भारतीय बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। भारत की मध्यक्रम की अस्थिरता और दबाव में जल्द विकेट गंवाना टीम के लिए चिंता का विषय बन गया है। इस हार के बाद सेमीफाइनल की दौड़ में बने रहने के लिए भारत को अपने बाकी सुपर 8 मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे।

कुलदीप यादव को मौका देने की सलाह

पोंटिंग ने आगामी चेन्नई मुकाबले से पहले एक और सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए टीम को अपनी सर्वश्रेष्ठ XI चुननी चाहिए। उन्होंने रिस्ट स्पिनर कुलदीप यादव को संभावित विकल्प के रूप में आगे बढ़ाया। पोंटिंग के मुताबिक, कुलदीप जैसे गेंदबाज लेफ्ट और राइट दोनों तरह के बल्लेबाजों के खिलाफ प्रभावी साबित हो सकते हैं। उनकी विविधता और ‘रॉन्ग वन’ फेंकने की क्षमता उन्हें ज्यादा उपयोगी बनाती है।