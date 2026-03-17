स्पोर्ट्स डेस्क : Indian Premier League 2026 का आगाज 28 मार्च से होने जा रहा है। टूर्नामेंट का पहला मुकाबला Sunrisers Hyderabad और Royal Challengers Bangalore के बीच बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। सीजन शुरू होने से पहले ही SRH टीम में कप्तानी को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है, जिसने फैंस की उत्सुकता बढ़ा दी है।

कमिंस की गैरमौजूदगी में ईशान संभाल सकते हैं कमान

रिपोर्ट्स के मुताबिक, Pat Cummins शुरुआती मैचों में टीम के साथ नहीं जुड़ पाएंगे। ऐसे में Sunrisers Hyderabad मैनेजमेंट Ishan Kishan को कप्तानी सौंपने पर विचार कर रहा है। कमिंस चोट के चलते हाल ही में टी20 वर्ल्ड कप भी नहीं खेल पाए थे, जिससे उनकी उपलब्धता को लेकर संशय बना हुआ है।

अभिषेक शर्मा को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी

इस बीच टीम के स्टार ओपनर Abhishek Sharma को उपकप्तान बनाया जा सकता है। अभिषेक ने पिछले सीजन में शानदार प्रदर्शन किया था और उनकी आक्रामक बल्लेबाजी टीम के लिए बड़ा हथियार मानी जाती है।

शानदार फॉर्म में हैं ईशान किशन

Ishan Kishan ने टी20 वर्ल्ड कप से पहले इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी के बाद शानदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने ओपनर और नंबर-3 दोनों पोजीशन पर बल्लेबाजी करते हुए अपनी उपयोगिता साबित की है। उनकी आक्रामक शैली SRH की बल्लेबाजी को और मजबूत बनाती है।

टीम कॉम्बिनेशन में फिट बैठते हैं ईशान

SRH के लिए Ishan Kishan का रोल काफी अहम हो सकता है। टीम में पहले से Abhishek Sharma और Travis Head जैसे आक्रामक ओपनर मौजूद हैं। ऐसे में ईशान नंबर-3 पर आकर टीम को तेज शुरुआत के बाद और मजबूती दे सकते हैं।

RCB के लिए भी आई बुरी खबर

सिर्फ SRH ही नहीं, Royal Challengers Bangalore के लिए भी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार Josh Hazlewood भी रिहैबिलिटेशन प्रक्रिया से गुजर रहे हैं और वह शुरुआती मैच मिस कर सकते हैं।

IPL 2026 में रोमांच बढ़ा

Indian Premier League 2026 शुरू होने से पहले ही कप्तानी और खिलाड़ियों की उपलब्धता को लेकर कई बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। अगर Ishan Kishan कप्तानी संभालते हैं, तो यह उनके करियर का एक नया और बड़ा अध्याय साबित हो सकता है।