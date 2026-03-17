नोएडा : Hero Women's Pro Golf Tour के छठे लेग का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें 53 खिलाड़ियों का मजबूत फील्ड हिस्सा लेगा। यह टूर्नामेंट Jaypee Wishtown Golf Course में खेला जाएगा, जहां देश की शीर्ष महिला गोल्फर खिताब के लिए भिड़ेंगी।

इन खिलाड़ियों पर रहेगी नजर

इस सीजन के अब तक खेले गए पांच मुकाबलों में Ridhima Dilawari, Tvesa Malik और Jasmine Shekar ने शानदार प्रदर्शन किया है। जैस्मिन ने पहला लेग जीता था, जबकि रिधिमा ने दूसरा और चौथा खिताब अपने नाम किया। वहीं, तीसरे लेग में तवेसा मलिक विजेता रहीं।

मजबूत दावेदारों की लंबी सूची

टूर्नामेंट में कई अनुभवी और प्रतिभाशाली खिलाड़ी भी चुनौती पेश करेंगी। इनमें Amandeep Drall, Seher Atwal, Neha Tripathi और Heena Kang जैसे नाम शामिल हैं। इसके अलावा जान्हवी बक्शी, विधात्री उर्स और सान्वी सोमू भी इस मुकाबले को और कड़ा बनाएंगी।

अमेच्योर खिलाड़ियों का बढ़ता प्रभाव

इस टूर्नामेंट में 7 अमेच्योर खिलाड़ी भी हिस्सा लेंगी, जो हाल के वर्षों में लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। पांचवां लेग अमेच्योर Lavanya Gupta ने जीता था, हालांकि वह इस बार हिस्सा नहीं ले रही हैं।

डिफेंडिंग चैंपियन पर भी नजर

अमेच्योर खिलाड़ी Mahreen Bhatia इस बार भी खास आकर्षण रहेंगी, जिन्होंने 2025 सीजन के आखिरी लेग में इसी मैदान पर जीत दर्ज की थी। उनके अलावा सीरत कंग, शाम्भवी चतुर्वेदी और अन्य युवा खिलाड़ी भी चौंकाने का दम रखती हैं।

ऑर्डर ऑफ मेरिट की रेस

फिलहाल ऑर्डर ऑफ मेरिट में Ridhima Dilawari शीर्ष पर हैं, जबकि Jasmine Shekar और स्नेहा सिंह उनके पीछे हैं। ऐसे में छठे लेग में यह मुकाबला और भी दिलचस्प होने की उम्मीद है।