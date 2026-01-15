नई दिल्ली : भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले T20 वर्ल्ड कप 2026 मुकाबले का क्रेज एक बार फिर दुनिया के सामने आ गया। जैसे ही 14 जनवरी को टिकट बिक्री का दूसरा चरण शाम 7 बजे शुरू हुआ, वैसे ही भारी ट्रैफिक के चलते BookMyShow वेबसाइट कुछ ही मिनटों में क्रैश हो गई। यह मुकाबला 15 फरवरी को कोलंबो के ऐतिहासिक आर. प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा और इसे पहले से ही टूर्नामेंट का सबसे बड़ा मैच माना जा रहा है।

मिनटों में बिके टिकट, फैंस हुए परेशान

सूत्रों के मुताबिक टिकट लाइव होते ही लाखों यूज़र्स एक साथ प्लेटफॉर्म पर पहुंच गए। इसके चलते सर्वर फेल हो गए, ट्रांजैक्शन टाइमआउट होने लगे और कई फैंस को स्क्रीन फ्रीज़ या एरर मैसेज का सामना करना पड़ा। सोशल मीडिया पर फैंस ने नाराज़गी जताई और टिकट न मिलने की शिकायतें जमकर कीं।

BookMyShow ने मानी तकनीकी दिक्कत

BookMyShow की ओर से बाद में बयान जारी कर कहा गया कि प्लेटफॉर्म को “अस्थायी तकनीकी समस्या” का सामना करना पड़ा है और टिकट बिक्री को बाद में फिर से शुरू किया जाएगा। हालांकि, दोबारा बिक्री शुरू होने के समय भी भारत-पाकिस्तान मैच के टिकट “Coming Soon” स्टेटस में ही दिखते रहे, जिससे फैंस की बेचैनी और बढ़ गई।

पहली बार नहीं टूटा टिकटिंग सिस्टम

यह पहली बार नहीं है जब भारत-पाकिस्तान मैच के लिए टिकटिंग सिस्टम दबाव में आ गया हो, लेकिन इस बार की मांग को ऐतिहासिक बताया जा रहा है। करीब एक दशक बाद T20 वर्ल्ड कप की वापसी उपमहाद्वीप में हो रही है, जिससे फैंस का उत्साह चरम पर है।

T20 वर्ल्ड कप 2026: उपमहाद्वीप में वापसी

ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी भारत और श्रीलंका संयुक्त रूप से कर रहे हैं। यह टूर्नामेंट 7 फरवरी से शुरू होगा और मुकाबले मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, कोलंबो और कैंडी समेत आठ शहरों में खेले जाएंगे।

भारत अपने अभियान की शुरुआत मुंबई में अमेरिका के खिलाफ करेगा, जबकि दूसरा मुकाबला नई दिल्ली में नामीबिया से होगा। पाकिस्तान कोलंबो में नीदरलैंड्स के खिलाफ अपने सफर की शुरुआत करेगा और इसके बाद ग्रुप स्टेज में अमेरिका से भिड़ेगा, जिसने 2024 संस्करण में उन्हें चौंकाया था।

भारत-पाकिस्तान मैच बना टूर्नामेंट का ताज

पूरे शेड्यूल में भारत-पाकिस्तान मुकाबला सबसे बड़ा आकर्षण बना हुआ है। हर वर्ल्ड कप में दोनों टीमों की भिड़ंत वैश्विक दर्शकों, रिकॉर्ड टीवी रेटिंग और जबरदस्त डिजिटल एंगेजमेंट का कारण बनती है। हाल के वर्षों में कूटनीतिक तनाव और मैदान पर बढ़ी प्रतिस्पर्धा ने इस मुकाबले की रोमांचकता को और बढ़ा दिया है।

व्यावसायिक नजरिए से भी यह मैच टूर्नामेंट का सबसे बड़ा इवेंट माना जा रहा है। विज्ञापनदाता, ब्रॉडकास्टर और स्पॉन्सर इसे पीक एंगेजमेंट मोमेंट के रूप में देख रहे हैं।

सस्ते टिकटों ने बढ़ाई दीवानगी

ICC द्वारा इस बार रिकॉर्ड कम कीमतों पर टिकट उपलब्ध कराने का फैसला भी भारी मांग की बड़ी वजह बना है। भारत में टिकटों की शुरुआती कीमत: ₹100; श्रीलंका में टिकटों की शुरुआती कीमत: LKR 1000; इस फैसले का मकसद ज्यादा से ज्यादा फैंस को स्टेडियम तक लाना है, लेकिन BookMyShow क्रैश ने यह भी दिखा दिया कि इतने बड़े मुकाबलों के लिए तकनीकी तैयारियों को और मजबूत करने की जरूरत है। विशेषज्ञों का मानना है कि आगे चलकर स्टैगर्ड टिकट रिलीज़ या वर्चुअल क्यू सिस्टम अपनाया जा सकता है।