इस्लामाबाद : पीसीबी ने पाकिस्तान के बाहर टी20 लीग में भाग लेने के इच्छुक खिलाड़यिों के सभी अनापत्ति प्रमाणपत्र निलंबित कर दिए हैं। बोर्ड के मुख्य परिचालन अधिकारी सुमैर अहमद सैयद ने 29 सितंबर को एक नोटिस भेजकर खिलाड़यिों और एजेंटों को इस फै़सले की जानकारी दी। पीसीबी अध्यक्ष की स्वीकृति से, लीग और अन्य विदेशी टूर्नामेंटों में भाग लेने के लिए खिलाड़यिों के सभी अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) अगले आदेश तक स्थगित किए जाते हैं। 

यह कारर्वाई क्यों की गई, इसका कोई कारण नहीं बताया गया है। रिपोर्ट से पता चलता है कि PCB का लक्ष्य NOC को एक प्रदर्शन-आधारित प्रणाली से जोड़ना है, जिसके मानदंड अभी सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। बोर्ड के द्दष्टिकोण से, इसका उद्देश्य खिलाड़यिों को राष्ट्रीय और घरेलू प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित करना है। हालांकि, इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि एनओसी पर वर्तमान निलंबन हटने से पहले इस तरह के मूल्यांकन में कितना समय लगेगा। 

यह कदम पाकिस्तान की संयुक्त अरब अमीरात में एशिया कप फाइनल में भारत से मिली कड़ी हार के एक दिन बाद उठाया गया है, लेकिन यह उस दौरे से ठीक पहले आया है जिसमें उन्होंने टी20 त्रिकोणीय सीरीज भी जीती थी। पाकिस्तान की प्रमुख घरेलू प्रथम श्रेणी प्रतियोगिता, कायदे-आजम ट्रॉफी भी अक्टूबर में शुरू होने वाली है, जो अपनी मूल तिथि 22 सितंबर से स्थगित कर दी गई है। 

NOC और किसी भी संभावित छूट या उनकी अवधि के बारे में विवरण अभी तक ज्ञात नहीं हैं। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन अफरीदी सहित सात पाकिस्तानी खिलाड़ी दिसंबर में शुरू होने वाले इस बिग बैश लीग (BBL) सीजन में खेलेंगे। एक अक्तूबर को UAE में होने वाली इंटरनेशनल लीग 2020 नीलामी के लिए भी 16 पाकिस्तानी खिलाड़ी शॉट लिस्ट में हैं। इनमें से तीन खिलाड़ी नसीम शाह, सैम अयूब और फखर जमान हैं। 