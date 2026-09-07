इस्लामाबाद (पाकिस्तान) : पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने सोमवार को पुष्टि की कि बल्लेबाजों इमाम-उल-हक और मोहम्मद रिजवान के बीच जांच का दायरा बढ़ने की मीडिया रिपोर्टों के बाद "अनुशासन और व्यवहार" को लेकर एक आंतरिक अनुशासनात्मक जांच शुरू की गई है। PCB के मीडिया डायरेक्टर आमिर मीर के बयान के अनुसार, बोर्ड आंतरिक रूप से "अनुशासन और व्यवहार" से संबंधित मामलों की समीक्षा कर रहा है और यह प्रक्रिया उसके नियमों के अनुसार की जा रही है।

मीडिया हाउस 'डॉन' के अनुसार, 'PCB ने अनुशासन और व्यवहार से संबंधित मीडिया रिपोर्टों के बाद एक आंतरिक अनुशासनात्मक जांच शुरू की है, जिनकी अभी आंतरिक रूप से समीक्षा की जा रही है। PCB ऐसे मामलों को अपनी मानक प्रक्रियाओं के अनुसार संभालता है। यह प्रक्रिया PCB के नियमों के तहत की जा रही है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी संबंधित व्यक्तियों पर उचित ध्यान दिया जाए।'

यह बयान जियो न्यूज की एक रिपोर्ट के बाद आया है जिसमें कहा गया था कि लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के दौरान लंदन में रहने के दौरान इन दो खिलाड़ियों की गतिविधियों और संपर्कों की जांच के हिस्से के रूप में उनके मोबाइल फोन से डेटा हासिल किया गया था। इस मैच में उन्हें 194 रनों से हार का सामना करना पड़ा था, जिसके कारण PCB को टीम में बड़ा बदलाव करना पड़ा और रिजवान, इमाम, हेड कोच सरफराज अहमद और बॉलिंग कोच उमर गुल सहित कई खिलाड़ियों को 9 सितंबर से शुरू होने वाले तीसरे टेस्ट से पहले टीम से बाहर कर दिया गया। रिपोर्ट के अनुसार लॉर्ड्स में हार के बाद टीम के सुरक्षा अधिकारी ने इन दो खिलाड़ियों के फोन जब्त कर लिए थे और कथित तौर पर उनका डेटा कहीं और ट्रांसफर करने के बाद कई घंटों बाद उन्हें लौटा दिए थे।

PCB ने किसी भी आधिकारिक बयान में इस बात की पुष्टि नहीं की है कि उसने खिलाड़ियों के फोन जब्त किए या उनका डेटा हासिल किया। अन्य मीडिया आउटलेट्स ने भी रिपोर्टों का हवाला देते हुए ऐसी ही जानकारी दी है। PCB के मीडिया डायरेक्टर ने सोमवार को ऐसी रिपोर्टों को सही मानने के खिलाफ चेतावनी दी। उन्होंने कहा, 'इस स्तर पर, कुछ प्लेटफॉर्म पर चल रही किसी भी अटकल वाली रिपोर्ट या अपुष्ट दावों को (खासकर जो विरोधी बाहरी स्रोतों से आ रहे हैं) विश्वसनीय नहीं माना जाना चाहिए।'

PCB ने और जानकारी देने से मना कर दिया है और कहा है कि जब तक प्रक्रिया चल रही है, तब तक कोई टिप्पणी नहीं की जाएगी। लॉर्ड्स टेस्ट के बाद PCB ने टीम से सात खिलाड़ियों को रिलीज किया जिनमें मोहम्मद रिजवान, इमाम-उल-हक, सलमान आगा, अली उस्मान, आमिर जमाल, अवैस जफर और खुर्रम शहजाद शामिल हैं। PCB ने माइक हेसन और एशले नोफके को शामिल किया है, जो पाकिस्तान के व्हाइट-बॉल कोचिंग सेटअप में क्रमशः हेड कोच और बॉलिंग कोच हैं।

उनकी जगह पाकिस्तान ने सैम अयूब और अब्दुल्ला फजल के साथ 5 अनकैप्ड खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया। टीम में शामिल किए गए 5 अनकैप्ड खिलाड़ी अराफात मिन्हास, मोहम्मद इमरान जूनियर, साद बेग, मोहम्मद इमरान रंधावा और रज़ाउल्लाह हैं। लॉर्ड्स टेस्ट के दौरान इमाम की अनुपस्थिति विवाद का विषय बन गई थी। हालांकि वे पिंडली में हल्की चोट (calf strain) के कारण दोनों पारियों में बल्लेबाजी नहीं कर सके, फिर भी वे टेस्ट के चौथे दिन टेप लगी पिंडली के साथ थ्रोडाउन ले रहे थे जिससे यह अटकलें लगाई जाने लगीं कि चोट असली थी या नहीं। उनकी अनुपस्थिति में पाकिस्तान की टीम 110 और 194 रन पर आउट हो गई।

राष्ट्रीय चयनकर्ता और PCB के हाई-परफॉर्मेंस डायरेक्टर आकिब जावेद ने उनकी चोट की जांच की मांग की और संकेत दिया कि कार्रवाई की जाएगी। PCB के नवीनतम बयान में इमाम या रिजवान का नाम नहीं लिया गया है और न ही जांच की पूरी प्रकृति के बारे में बताया गया है। बयान में यह भी कहा गया है कि इस मामले में सभी को PCB के आधिकारिक संचार माध्यमों पर भरोसा करना चाहिए।