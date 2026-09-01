एजबेस्टन (UK) : इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे और आखिरी टेस्ट से पहले पाकिस्तान ने अपनी टेस्ट टीम में बड़े बदलाव किए हैं। 'थ्री लायंस' (इंग्लैंड टीम) के खिलाफ शुरुआती दो टेस्ट मैचों में बुरी तरह हारने के बाद पाकिस्तान ने अपनी टीम के लगभग आधे खिलाड़ियों को बदल दिया है और हेड कोच सरफराज अहमद और बॉलिंग कोच उमर गुल को हटा दिया है। ये बदलाव दूसरे टेस्ट में पाकिस्तान की 194 रनों से हार के बाद किए गए हैं, जिससे इंग्लैंड ने सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। क्रिकइन्फो की रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई है।

पाकिस्तान ने साइम अयूब और अब्दुल्ला फजल के साथ पांच ऐसे खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया है जिन्होंने अभी तक कोई टेस्ट मैच नहीं खेला (अनकैप्ड खिलाड़ी) है। टीम में शामिल किए गए पांच अनकैप्ड खिलाड़ियों अराफात मिन्हास, मोहम्मद इमरान जूनियर, साद बेग, मोहम्मद इमरान रंधावा और रजाउल्लाह शामिल हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक माइक हेसन और एशले नोफके, जो पाकिस्तान के व्हाइट-बॉल कोचिंग सेटअप में क्रमशः हेड कोच और बॉलिंग कोच हैं, वे भी टेस्ट कोचिंग स्टाफ में शामिल हो गए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने टीम से 7 खिलाड़ियों को बाहर कर दिया है जिनमें मोहम्मद रिजवान, इमाम-उल-हक, सलमान आगा, अली उस्मान, आमिर जमाल, अवैस जफर और खुर्रम शहजाद शामिल हैं। हाल के वर्षों में पाकिस्तान की टीम में कई बड़े बदलाव हुए हैं, लेकिन टेस्ट सीरीज के बीच में इतने बड़े बदलाव करना एक असामान्य कदम है।

रिजवान को अपनी बल्लेबाजी फॉर्म में गिरावट के कारण आलोचना का सामना करना पड़ा था। हालांकि, इंग्लैंड के मौजूदा दौरे पर विकेट के पीछे उन्होंने प्रभावित किया - खासकर तेज गेंदबाज मोहम्मद अब्बास की गेंदों पर विकेट के करीब खड़े होकर की गई विकेटकीपिंग (ग्लववर्क) से - लेकिन बल्ले से उनका प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। इस विकेटकीपर-बल्लेबाज ने लॉर्ड्स (दूसरे टेस्ट) में 7 और 1 रन बनाए, जबकि हेडिंग्ले (पहले टेस्ट) में 12 और 41 रन बनाए थे।

वहीं लॉर्ड्स में खेल के पहले दिन के बाद इमाम-उल-हक की बाईं पिंडली (काफ) की मांसपेशी में ग्रेड 1 का टियर (चोट) आ गया था और वे पाकिस्तान की किसी भी पारी के दौरान मैदान पर नहीं उतरे। उनकी अनुपस्थिति की भी काफी आलोचना हुई थी। चौथे दिन का खेल शुरू होने से पहले इमाम को लॉर्ड्स के मैदान पर हल्के थ्रो-डाउन का अभ्यास करते देखा गया, जबकि उनके चोटिल पैर पर भारी पट्टी बंधी हुई थी। इस दृश्य की आलोचना हुई; पूर्व क्रिकेटर स्टुअर्ट ब्रॉड ने कहा कि यह अभ्यास शायद सिर्फ दिखावे के लिए किया गया था।

पाकिस्तान के T20I कप्तान सलमान आगा को भी लॉर्ड्स टेस्ट से बाहर रखा गया, हेडिंग्ले में स्टैंड-इन कप्तान के तौर पर खेलने के बाद उन्हें टीम से हटाया गया था। रिपोर्ट के अनुसार उन्हें बाहर करने की वजह उनकी खराब होती बैटिंग फॉर्म बताई गई। लॉर्ड्स में मिली हार पाकिस्तान की पिछले 20 टेस्ट मैचों में 15वीं हार थी। वे अभी ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) 2025-27 की स्टैंडिंग में सबसे नीचे हैं। तीसरा टेस्ट 9 सितंबर को एजबेस्टन में शुरू होगा, जिसमें पाकिस्तान की कोशिश सीरीज का समापन सकारात्मक रूप से करने और 3-0 से क्लीन स्वीप होने से बचने की होगी।

इंग्लैंड के खिलाफ बर्मिंघम टेस्ट के लिए पाकिस्तान की टीम :

बाबर आजम (कप्तान), अब्दुल्ला फजल, अराफ़ात मिन्हास, अजान ओवैस, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद अली, मुहम्मद इमरान, मोहम्मद इमरान जूनियर, मुहम्मद गाजी गोरी (विकेटकीपर), रजाउल्लाह, साद बेग (विकेटकीपर), सैम अयूब, साजिद खान, सऊद शकील, शान मसूद, अब्दुल्ला शफीक, उबैद शाह। (ANI)