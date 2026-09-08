न्यूयॉर्क : अमेरिका की स्टार टेनिस खिलाड़ी कोको गॉफ ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपनी हमवतन इवा जोविक को सीधे सेटों में हराकर US Open 2026 के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। आर्थर ऐश स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में गॉफ ने 1 घंटे 33 मिनट में जोविक को 6-1, 6-4 से शिकस्त दी। दुनिया की नंबर-4 खिलाड़ी गॉफ अब क्वार्टर फाइनल में रूस की मीरा एंड्रीवा के खिलाफ कोर्ट पर उतरेंगी।

पहले सेट में गॉफ का दबदबा

मुकाबले की शुरुआत में इवा जोविक ने अपना शुरुआती गेम जीतकर अच्छी शुरुआत की, लेकिन इसके बाद गॉफ ने शानदार वापसी की। गॉफ ने पहले सेट के आखिरी 13 में से 12 अंक अपने नाम किए। उन्होंने जोविक की सर्विस को तीन बार तोड़ा और पहला सेट आसानी से 6-1 से अपने नाम कर लिया।

दूसरे सेट में जोविक ने दी कड़ी चुनौती

दूसरे सेट में 18 वर्षीय जोविक ने आक्रामक खेल दिखाया और गॉफ के सामने कई मुश्किलें खड़ी कीं। गॉफ ने पांचवें गेम में जोविक की सर्विस तोड़कर बढ़त हासिल की। हालांकि, जोविक ने तुरंत वापसी करते हुए गॉफ की सर्विस तोड़ दी और मुकाबले को फिर बराबरी के करीब पहुंचा दिया। इसके बाद दोनों खिलाड़ियों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली।

4-4 के बाद गॉफ ने बदला मैच का रुख

दूसरे सेट में स्कोर 4-4 होने के बाद गॉफ ने दबाव के बीच शानदार खेल दिखाया। उन्होंने एक बार फिर ब्रेक हासिल किया और इसके बाद अपना गेम जीतकर दूसरा सेट 6-4 से अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ गॉफ ने मुकाबला सीधे सेटों में खत्म करते हुए क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया।

मैच के बाद क्या बोलीं गॉफ?

मैच के बाद गॉफ ने मुकाबले की कठिन परिस्थितियों को लेकर कहा, 'सच कहूं तो, एक गेम ऐसा था जिसमें मुझे लगा कि मैं मैराथन दौड़ रही हूं। शायद यह पहली बार था जब लंबे समय बाद कोर्ट पर मेरी सांस फूल गई थी।' गॉफ ने इस मुकाबले में अपने अनुभव का शानदार इस्तेमाल किया और अहम मौकों पर दबाव बनाए रखा।

अब मीरा एंड्रीवा से होगी भिड़ंत

क्वार्टर फाइनल में गॉफ के सामने अब रूस की मीरा एंड्रीवा की चुनौती होगी। ऐसे में अमेरिकी स्टार के लिए अगला मुकाबला और भी मुश्किल माना जा रहा है। गॉफ की नजर अब टूर्नामेंट में आगे बढ़ने और खिताब की ओर अपना कदम मजबूत करने पर होगी।