स्पोर्ट्स डेस्क : आयरलैंड क्रिकेट के दिग्गज बल्लेबाज़ और मौजूदा कप्तान पॉल स्टर्लिंग ने पुरुष टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक नया इतिहास रच दिया है। गुरुवार को यूएई के खिलाफ दुबई में खेले गए मुकाबले में उन्होंने अपना 160वां T20I मैच खेलते हुए यह अनोखा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। इस उपलब्धि के साथ स्टर्लिंग ने भारत के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा को पीछे छोड़ दिया। निरंतरता, अनुभव और आक्रामक बल्लेबाजी के दम पर स्टर्लिंग अब टी20 क्रिकेट के सबसे भरोसेमंद चेहरों में शुमार हो चुके हैं।

160वां T20I और ऐतिहासिक उपलब्धि

पॉल स्टर्लिंग ने यूएई के खिलाफ मैदान पर उतरते ही पुरुष क्रिकेट में सबसे ज्यादा टी20 इंटरनेशनल मैच खेलने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। यह उपलब्धि उनके लंबे और स्थिर करियर की पहचान है। इससे पहले यह रिकॉर्ड रोहित शर्मा के नाम था, लेकिन स्टर्लिंग ने लगातार खेलते हुए यह मुकाम हासिल किया। 2009 से आयरलैंड के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेल रहे स्टर्लिंग ने यह साबित किया है कि छोटे क्रिकेटिंग राष्ट्रों के खिलाड़ी भी वैश्विक मंच पर इतिहास रच सकते हैं।

T20I रन चार्ट में टॉप बल्लेबाजों में शामिल

पॉल स्टर्लिंग सिर्फ मैचों की संख्या में ही आगे नहीं हैं, बल्कि रन बनाने के मामले में भी उन्होंने खुद को शीर्ष बल्लेबाज़ों में शामिल किया है। वह टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज़ों की सूची में चौथे स्थान पर हैं। उनके नाम 3,874 रन दर्ज हैं, जिसमें एक शतक और 24 अर्धशतक शामिल हैं। उनसे आगे पाकिस्तान के बाबर आजम, रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गज मौजूद हैं, जो उनकी उपलब्धि को और भी खास बनाता है।

अनुभव और निरंतरता की मिसाल

स्टर्लिंग के साथ खेलने वाले आयरलैंड के जॉर्ज डॉकरेल इस सूची में 153 मैचों के साथ तीसरे स्थान पर हैं। वहीं, अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी (148 मैच) और इंग्लैंड के जोस बटलर (144 मैच) भी इस एलीट क्लब का हिस्सा हैं। इतने लंबे समय तक फिट रहना और नियमित रूप से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलना स्टर्लिंग की मेहनत, अनुशासन और क्रिकेट के प्रति समर्पण को दर्शाता है।

आक्रामक बल्लेबाजी बनी पहचान

पॉल स्टर्लिंग अपनी पावर-हिटिंग के लिए दुनियाभर में जाने जाते हैं। वह गेंद पर जबरदस्त ताकत लगाकर खेलने में माहिर हैं और सीधे या मिडविकेट के ऊपर से लगाए गए उनके पुल शॉट दर्शकों को खूब रोमांचित करते हैं। बड़े मैचों में प्रदर्शन करना उनकी खासियत रही है। 2012 और 2013 के वर्ल्ड टी20 क्वालीफायर फाइनल में अफगानिस्तान के खिलाफ खेली गई उनकी पारियां आज भी याद की जाती हैं।

फ्रेंचाइजी क्रिकेट में भी चमका सितारा

स्टर्लिंग की आक्रामक बल्लेबाज़ी ने उन्हें दुनिया की कई बड़ी फ्रेंचाइजी लीगों तक पहुंचाया। वह पाकिस्तान सुपर लीग (PSL), बांग्लादेश प्रीमियर लीग (BPL), ILटी20, SA20 और द हंड्रेड जैसी प्रतिष्ठित लीगों में खेल चुके हैं। अलग-अलग परिस्थितियों में रन बनाने की उनकी क्षमता ने उन्हें एक ग्लोबल टी20 स्टार बना दिया है।