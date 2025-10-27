कैनबरा : ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर पैट कमिंस पीठ की चोट के कारण पर्थ में पहले एशेज टेस्ट से आधिकारिक तौर पर बाहर हो गए हैं। कमिंस की गैरमौजूदगी में स्टीवन स्मिथ 21 नवंबर से शुरू होने वाले इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया टीम की कप्तानी करेंगे।

ऑस्ट्रेलियाई टीम के मुख्य कोच एंड्रयू मैकडॉनल्ड ने कैनबरा में कहा, 'हमारे पास समय खत्म हो गया है। हमने लगभग एक हफ्ते पहले ही यह बता दिया था कि उसे ठीक होने में चार हफ्ते से ज्यादा लगेंगे और दुर्भाग्य से हमारे पास समय नहीं बचा है, लेकिन हम दूसरे टेस्ट मैच के लिए बहुत आशावादी और उम्मीद कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगला सवाल यह है कि टाइम फ्रेम क्या है।

दूसरे टेस्ट के लिए क्या स्थिति है। मैं इसका जवाब नहीं दे पाऊंगा, सिवाय इसके कि वह इस हफ्ते गेंदबाजी शुरू कर देगा और यह एक बहुत बड़ा कदम है। यही वह बड़ा वेरिएबल था जिसे हम जोड़ना चाहते थे और वह जानकारी हासिल करना चाहते थे। इसलिए हम दूसरे टेस्ट की ओर बढ़ रहे हैं और बहुत उम्मीद है कि इसका नतीजा पॉजिटिव होगा।'

मैकडॉनल्ड ने कहा, 'हम देखेंगे कि वह कैसा महसूस करता है और फिर हम आगे के फैसले लेंगे। मुझे पता है कि यह बहुत बोरिंग लगता है और हर कोई एक टाइम फ्रेम और इससे जुड़े रिस्क के बारे में जानना चाहता है। मुझसे बेहतर लोग हैं जो इस बारे में अंदाजा लगा सकते हैं। इस चोट की प्रकृति को देखते हुए, कभी भी कोई साफ टाइम फ्रेम नहीं होगा और मुझे लगता है कि आज यहां हर कोई यही चाहता है कि एक टाइम फ्रेम हो ताकि कहा जा सके कि यह निश्चित रूप से होगा। हम ऐसा करने की स्थिति में नहीं हैं और मैं मेडिकल टीम पर भी इस तरह का दबाव नहीं डालूंगा।' ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच ब्रिस्बेन में दूसरा टेस्ट चार दिसंबर से शुरू होगा।