नई दिल्ली : ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट कप्तान पैट कमिंस एशेज में वापसी के लिए समय से मुकाबला कर रहे हैं। उन्होंने नेट्स में बॉलिंग शुरू कर दी है और उम्मीद है कि वह एशेज में दिखाई देंगे। कमिंस के जून में कैरेबियन दौरे के दौरान लगी चोट लगी थी।

कमिंस को पर्थ में इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के पहले मैच से आधिकारिक तौर पर बाहर कर दिया गया था, क्योंकि यह तेज गेंदबाज अपनी पीठ में लम्बर बोन स्ट्रेस इंजरी से उबर रहा है। स्टीव स्मिथ पर्थ में पहले टेस्ट में कप्तान की भूमिका निभाएंगे। हेड कोच एंड्रयू मैकडॉनल्ड ने पहले ही पुष्टि कर दी थी कि कमिंस इस हफ्ते बॉलिंग शुरू करेंगे। एक रिपोर्ट के अनुसार यह तेज गेंदबाज सिडनी ओलंपिक पार्क में NSW क्रिकेट सेंट्रल में नेट्स में बॉलिंग कर रहा था, जिस पर न्यू साउथ वेल्स के मुख्य स्टाफ की नजर थी।

कमिंस की गैरमौजूदगी में रेगुलर मिचेल स्टार्क और जोश हेजलवुड के साथ स्कॉट बोलैंड तेज गेंदबाज के लिए सबसे सही रिप्लेसमेंट होंगे। हालांकि, पहले टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम की घोषणा अगले हफ्ते होनी है। ब्रिस्बेन में दूसरे टेस्ट में कमिंस के खेलने का मौका इस बात पर निर्भर करता है कि वह वापसी से पहले चार हफ्ते के बॉलिंग ब्लॉक में कैसा प्रदर्शन करते हैं।

अगर वह ब्रिस्बेन टेस्ट से चूक जाते हैं और ऑस्ट्रेलिया सीरीज में 2-0 की बढ़त ले लेता है, तो यह फैसला लिया जा सकता है कि अगर बहुत ज्यादा रिस्क है तो उन्हें जल्दबाजी न करते हुए एडिलेड में तीसरे टेस्ट में आराम दिया जाए। कमिंस ने पिछले कुछ सालों में इंग्लैंड को लगातार परेशान किया है, पिछली चार सीरीज में कुल मिलाकर 91 विकेट लिए हैं और 2017-18, 2019 और 2021-22 सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने का सम्मान हासिल किया है। इंग्लैंड ने 2015 के बाद से कोई एशेज सीरीज नहीं जीती है। उन्होंने 2011 के बाद से ऑस्ट्रेलिया में कोई टेस्ट नहीं जीता है।