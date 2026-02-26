स्पोर्ट्स डेस्क : जम्मू और कश्मीर के कप्तान Paras Dogra को कर्नाटक के सब्स्टीट्यूट फील्डर KV Aneesh को हेडबट करने के मामले में 50% मैच फीस का जुर्माना लगाया गया है। यह घटना रणजी ट्रॉफी फाइनल के दूसरे दिन KSCA Hubli क्रिकेट ग्राउंड पर हुई।

घटना कैसे हुई

यह विवाद J&K की पहली पारी के 101वें ओवर में शुरू हुआ, जब Dogra ने Prasidh Krishna की गेंद को सीमा रेखा तक भेजा। Aneesh द्वारा फॉरवर्ड शॉर्ट लेग पर लगातार स्लेजिंग के बाद दोनों खिलाड़ियों के बीच गाली-गलौज हुई। Dogra ने अचानक फील्डर की ओर बढ़कर हेलमेट-टू-हेलमेट संपर्क किया, जिससे तुरंत अंपायर, मैच रेफरी Vengalil Narayanan Kutty और कर्नाटक के खिलाड़ी Mayank Agarwal ने हस्तक्षेप किया।

माफी और विवाद

Dogra ने बाद में अपनी गलती स्वीकार करते हुए माफी मांगी, लेकिन Aneesh ने इसे ठुकरा दिया। इस विवाद ने J&K की शानदार बल्लेबाजी को भी overshadow कर दिया। टीम ने स्टंप्स तक 527/6 का स्कोर बनाया।

Paras Dogra की बल्लेबाजी प्रदर्शन

इस दौरान Dogra ने 166 गेंदों में 70 रन बनाकर अपनी टीम को मजबूत स्थिति में रखा। J&K अब अपने ऐतिहासिक पहले रणजी ट्रॉफी खिताब की ओर नजर रखे हुए हैं, जबकि कर्नाटक आठ बार के चैंपियन हैं।

Paras Dogra का बयान

डोगरा ने मैच के बाद पत्रकारों से कहा, 'हमारी टीम अभी बहुत अच्छी स्थिति में है और मेरे लिए यही मायने रखता है। ऐसा (हेड बट) होता रहता है विशेष कर तब जबकि आप फाइनल या इस तरह का कोई मैच खेल रहे हों।' उन्होंने कहा, 'ऐसा क्षणिक आवेश में हुआ। कोई बड़ी बात नहीं थी। अब सब ठीक हो गया है। यह क्षणिक घटना थी। उसके बाद हमने बातचीत शुरू कर दी थी, इसलिए सब ठीक है।'

मैच का हाल

रणजी ट्रॉफी फाइनल के दूसरे दिन खराब रोशनी के कारण खेल जल्दी खत्म होने से पहले जम्मू-कश्मीर ने आठ बार की चैंपियन कर्नाटक के खिलाफ पहली पारी में छह विकेट पर 527 रन बना लिए। जम्मू-कश्मीर ने सुबह दो विकेट पर 284 रन से आगे खेलते हुए अच्छी पिच का फायदा उठाया जिसमें कन्हैया वधावन और कप्तान पारस डोगरा ने 70-70 रन बनाए। शुभम पुंडीर ने 121 रन बनाकर पहले ही लय बना दी थी जबकि यावर हसन (88) और अब्दुल समद (61) ने अर्धशतक बनाए।