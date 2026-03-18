नई दिल्ली : रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) के पूर्व सुपरस्टार AB de Villiers ने विराट कोहली की तारीफ करते हुए उन्हें फ्रैंचाइजी की नींव बताया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह भारतीय बल्लेबाजी के दिग्गज न केवल अपने प्रदर्शन के कारण बल्कि टीम में अपनी मौजूदगी और जिस ऊर्जा के साथ वह टीम को आगे बढ़ाते हैं, उसके कारण भी टीम के लिए सबसे अहम हैं। डि विलियर्स ने बताया कि कोहली की मौजूदगी टीम को खासकर युवा खिलाड़ियों को, लगातार प्रेरित करती रहती है, जिससे RCB में उनकी विरासत और भी मजबूत होती है।

RCB अपने IPL 2026 अभियान की शुरुआत 28 मार्च को करेगी। इस सीजन के पहले मैच में RCB बेंगलुरु के M. Chinnaswamy स्टेडियम में Sunrisers Hyderabad की मेजबानी करेगी। पिछले साल के शानदार सीजन के बाद कोहली और फ्रैंचाइजी से इस बार भी काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि वे अपने खिताब को बचाने की कोशिश करेंगे।

डि विलियर्स ने जियो हॉटस्टार पर कहा, 'विराट निश्चित रूप से अभी भी इस फ्रैंचाइजी की धड़कन हैं। न केवल अपने प्रदर्शन और पिछले कुछ सालों में बल्ले से दिखाई गई निरंतरता के कारण बल्कि टीम में अपनी मौजूदगी और जिस ऊर्जा के साथ वह टीम को आगे बढ़ाते हैं, उसके कारण भी। जिस तरह से वह मैदान के अंदर और बाहर अपना व्यवहार रखते हैं, और हमेशा टीम के लिए लड़ते हैं, वह बात उन्हें सबसे अलग बनाती है। वह टीम में वह ऊर्जा भरते हैं और युवा खिलाड़ियों को यह विश्वास दिलाते हैं कि वे भी अंततः आगे बढ़कर ट्रॉफी जीत सकते हैं—ठीक वैसे ही जैसे RCB ने पिछले साल किया था।'

उन्होंने आगे कहा, 'पिछले सीजन के बारे में मुझे जो बात सबसे अच्छी लगी, वह यह थी कि हां, वह टीम के मुख्य रन बनाने वाले खिलाड़ियों में से एक थे—जैसा कि आमतौर पर ओपनर होते हैं—लेकिन इस बार दूसरे खिलाड़ियों ने भी आगे बढ़कर योगदान दिया। पहले RCB पर अक्सर यह आरोप लगता था कि वह सिर्फ दो, तीन या चार खिलाड़ियों के लगातार अच्छे प्रदर्शन पर ही निर्भर रहती है। लेकिन इस बार मुझे लगा कि पूरी टीम ने मिलकर योगदान दिया।'