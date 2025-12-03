स्पोर्ट्स डेस्क : भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उप-कप्तान स्मृति मंधाना और मशहूर म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल इन दिनों अपनी शादी की रद्द हुई अटकलों को लेकर लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। जानकारी के अनुसार, दोनों की शादी 23 नवंबर को होनी थी और उससे पहले हल्दी व संगीत जैसे सभी कार्यक्रम भी सफलतापूर्वक सम्पन्न हो चुके थे। कपल और उनके परिवार सोशल मीडिया पर तैयारियों की तस्वीरें भी साझा कर रहे थे।

लेकिन इसी बीच अचानक स्मृति मंधाना के पिता की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद दोनों परिवारों ने शादी को अनिश्चित समय के लिए आगे बढ़ाने का फैसला लिया। बताया गया कि हालात तनावपूर्ण होने के कारण पलाश को भी चिंता (Anxiety) के चलते अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, हालांकि बाद में उन्हें डिस्चार्ज दे दिया गया।

प्रेमानंद महाराज के दर्शन करने पहुंचे पलाश

अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद हाल ही में पलाश मुच्छल पहली बार मुंबई एयरपोर्ट पर नजर आए थे। वहीं अब सोशल मीडिया पर एक तस्वीर सामने आई है, जिसमें किसी पलाश को प्रेमानंद महाराज के प्रवचन में देखा जा रहा है। एक Reddit यूज़र का दावा है कि यह मास्क पहने व्यक्ति पलाश मुच्छल ही हैं। यूज़र ने पोस्ट में कहा कि उसने उस व्यक्ति की मेहंदी लगी उंगलियां और नामजप माला का बैग देखकर पहचान की। कई अन्य यूज़र्स ने भी इस दावे पर सहमति जताई और कहा कि वीडियो में उनके बॉडीगार्ड और मां भी दिखाई दे रहे हैं। हालांकि, इस तस्वीर या वीडियो में दिख रहे व्यक्ति के पलाश होने की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।

7 दिसंबर की शादी की नई तारीख की अफवाहों पर आया परिवार का बयान

इस विवाद के बीच सोशल मीडिया पर एक और खबर तेजी से फैलने लगी कि स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की शादी अब 7 दिसंबर को होने वाली है। लेकिन इन खबरों को स्मृति के भाई श्रवण मंधाना ने पूरी तरह झूठ बताया। उन्होंने मीडिया से कहा कि अभी शादी केवल पोस्टपोन हुई है, नई तारीख तय नहीं हुई। उन्होंने यह भी साफ किया कि इंटरनेट पर चल रही 7 दिसंबर की तारीख गलत सूचना है और दोनों परिवार फिलहाल किसी नई तारीख पर विचार नहीं कर रहे।



