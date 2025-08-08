स्पोर्ट्स डेस्क : पाकिस्तान क्रिकेट टीम के युवा खिलाड़ी हैदर अली को ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सूत्रों ने पुष्टि की है कि यह एक लड़की द्वारा कथित बलात्कार की शिकायत पर किया गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार हैदर अली को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। हैदर देश की 'ए' टीम पाकिस्तान शाहीन के साथ यूनाइटेड किंगडम के दौरे पर हैं।

रिपोर्ट के अनुसार ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस ने हैदर को कैंटरबरी में गिरफ्तार किया, जहां 3 अगस्त को पाकिस्तान शाहीन टीम MCSAC के खिलाफ खेल रही थी। रिपोर्ट में एक सूत्र के हवाले से कहा गया है, 'यह स्पष्ट रूप से एक पाकिस्तानी मूल की लड़की के साथ बलात्कार का मामला है।' सूत्रों ने पुष्टि की कि ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस ने हैदर का पासपोर्ट जब्त कर लिया था, लेकिन उसे जमानत पर रिहा कर दिया।

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने कहा कि वह जांच में सहयोग करेगा और हैदर को केस लड़ने में मदद करेगा। इस बीच, PCB ने हैदर अली को तब तक निलंबित कर दिया है जब तक उनका नाम इस मामले से खत्म नहीं हो जाता। पीसीबी के एक प्रवक्ता के हवाले से एक रिपोर्ट में कहा गया, 'हमें इस मामले और जांच के बारे में बताया गया था। हमने जांच पूरी होने तक हैदर को निलंबित कर दिया है और हम यूके में अपनी जांच करेंगे।' सूत्रों ने बताया, 'गिरफ्तार होने के बाद हैदर रो पड़ा और जांच के दौरान उसने खुद को निर्दोष बताया।'

पाकिस्तान शाहीन टीम 17 जुलाई से 6 अगस्त तक यूके के दौरे पर थी और उसने दो तीन दिवसीय मैच खेले, जो दोनों ड्रॉ रहे। इस तीन मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला में उसने 2-1 से जीत हासिल की। कप्तान सऊद शकील और हैदर को छोड़कर ज़्यादातर खिलाड़ी बुधवार को यूके से लौट आए। शकील निजी कारणों से दुबई में ही रुके रहे। 24 वर्षीय हैदर एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए दो एकदिवसीय और 35 ट्वेंटी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं, जिनमें से आखिरी दो साल पहले एशियाई खेलों में खेला था। उन्होंने 2020 में दक्षिण अफ्रीका में पाकिस्तान के लिए अंडर-19 विश्व कप खेला था, जहाँ से भारत के यशस्वी जायसवाल भी उभरे थे।

हैदर को अबू धाबी में 2021 पाकिस्तान सुपर लीग के दौरान कोविड प्रतिबंधों का उल्लंघन करने के लिए पीसीबी द्वारा निलंबित भी किया गया था और सजा के तौर पर उन्हें 2021 में इंग्लैंड और वेस्टइंडीज दौरे के लिए टीम से हटा दिया गया था। सूत्रों ने बताया कि हैदर पाकिस्तान के नए नियुक्त व्हाइट-बॉल हेड कोच माइक हेसन की नजरों में थे, जो उन्हें इस महीने के अंत में शारजाह में होने वाली ट्वेंटी-20 त्रिकोणीय श्रृंखला के लिए पाकिस्तानी टीम में शामिल करने वाले थे।

गौर हो कि पाकिस्तान में खिलाड़ियों के दुर्व्यवहार का इतिहास रहा है। तीन शीर्ष खिलाड़ियों तत्कालीन टेस्ट कप्तान सलमान बट, मोहम्मद आमिर और मोहम्मद आसिफ को 2010 में टीम के इंग्लैंड दौरे पर स्पॉट फिक्सिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। तीनों को जेल हुई और 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया था।