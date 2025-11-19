Go to PunjabKesari.in

रावलपिंडी (पाकिस्तान) : पाकिस्तान ने रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में टी20 ट्राई सीरीज के पहले मैच में जिम्बाब्वे पर कड़े मुकाबले में 5 विकेट से जीत हासिल की, लेकिन इससे पहले उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ा। 148 रनों के मामूली लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान कई मौकों पर दबाव में था, लेकिन फखर जमान (44), उस्मान खान (37*) और मोहम्मद नवाज (21) के महत्वपूर्ण योगदान ने सुनिश्चित किया कि मेजबान टीम चार गेंद शेष रहते जीत हासिल कर ले। 

पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और शुरुआत से ही अपनी टीम पर दबाव बनाए रखा। जिम्बाब्वे के सलामी बल्लेबाज ब्रायन बेनेट (49) और तदीवानाशे मारुमानी (30) ने तेज साझेदारी की, शुरुआती ओवरों में दबदबा बनाया और टीम को 8 ओवर से पहले 70 रन तक पहुंचाने में मदद की। हालांकि स्पिनरों के आते ही पारी नाटकीय रूप से बिखर गई। मोहम्मद नवाज (2/22) ने पारी की शुरुआत की, जिससे जिम्बाब्वे की टीम मध्यक्रम में सस्ते में विकेट गंवा बैठी। कप्तान सिकंदर रजा के नाबाद 34 रनों की बदौलत उन्होंने 147/8 का प्रतिस्पर्धी, लेकिन हासिल करने लायक स्कोर बनाया। 

पाकिस्तान के लिए 148 रनों के लक्ष्य का पीछा करना आसान नहीं रहा। हालांकि सलामी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान और सैम अयूब ने सावधानी से 27 रन जोड़े, लेकिन अचानक नाटकीय पतन के कारण घरेलू टीम ने बाबर आजम (0) और कप्तान सलमान अली आगा (1) सहित तीन महत्वपूर्ण विकेट जल्दी-जल्दी गंवा दिए और 10वें ओवर तक स्कोर 54/4 हो गया। 

जब ऐसा लग रहा था कि जिम्बाब्वे के पास उलटफेर करने का एक अच्छा मौका है, तभी फखर जमान और उस्मान खान ने पाकिस्तान के लिए 39 गेंदों में 61 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी की। जिम्बाब्वे ने फखर को आउट कर दिया जबकि उस्मान ने नवाज के साथ एक और महत्वपूर्ण साझेदारी की और मेजबान टीम को लक्ष्य तक पहुंचाया। वे नाबाद रहे और पाकिस्तान की 5 विकेट से जीत सुनिश्चित की। त्रिकोणीय श्रृंखला का अगला मैच 20 नवंबर को इसी मैदान पर जिम्बाब्वे और श्रीलंका के बीच होगा। 