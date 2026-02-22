कोलंबो: टी20 वर्ल्ड कप 2026 सुपर 8 में पाकिस्तान और न्यूज़ीलैंड का मुकाबला बारिश के कारण रद्द हो गया, जिससे दोनों टीमों के सेमीफाइनल के मौके मुश्किल में पड़ गए हैं। टूर्नामेंट नियमों के अनुसार इस चरण में रिज़र्व डे नहीं है, इसलिए दोनों टीमों ने अंक साझा किए।

पाकिस्तान का सेमीफाइनल परिदृश्य

सलमान अली आघा की कप्तानी वाली टीम के लिए क्वालिफिकेशन का गणित स्पष्ट लेकिन चुनौतीपूर्ण है। अगर पाकिस्तान अपनी बचे हुए दो मैच जीत लेता है, तो सुपर 8 राउंड में 5 अंक हासिल करेगा और लगभग पक्का सेमीफाइनल में जगह बनाएगा।

कोई भी हार उनकी अभियान को खतरे में डाल सकती है। अगर वे एक मैच जीतते और एक हारते हैं, तो 3 अंक होंगे और उनका सेमीफाइनल तक पहुंचना अन्य मैचों के नतीजों और नेट रन रेट पर निर्भर होगा। दोनों मैच हारने पर पाकिस्तान प्रतियोगिता से बाहर हो जाएगा।

PAK vs NZ सुपर 8 मैच वॉशआउट

मैच की शुरुआत हल्की बारिश के बीच हुई, और पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आघा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। लेकिन बारिश बढ़ गई और मैच बिना एक भी गेंद डाले रद्द कर दिया गया।

मैच से पहले पाकिस्तान ने अपनी लाइनअप में फखर ज़मान को ख्वाजा नफाय की जगह शामिल किया। न्यूज़ीलैंड ने तीन बदलाव किए, कप्तान मिशेल सैंट्नर को लौटाया और गेंदबाजी में लॉकी फर्ग्यूसन व इश सोधी को अंतिम ग्यारह में शामिल किया।

अगली चुनौती

पाकिस्तान अब इंग्लैंड से 24 फरवरी को मुकाबला करेगा, जबकि न्यूज़ीलैंड 25 फरवरी को श्रीलंका के खिलाफ उतरेगी। वॉशआउट ने दोनों टीमों के लिए दबाव बढ़ा दिया है, और बचे हुए दो मैच अब निर्णायक होंगे।