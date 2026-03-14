स्पोर्ट्स डेस्क : Ajinkya Rahane ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लिंक्डइन पर एक संदेश साझा किया, जिसके बाद यह चर्चा तेज हो गई कि क्या वह Kolkata Knight Riders की कप्तानी छोड़ने वाले हैं। हालांकि टीम की ओर से साफ कर दिया गया है कि आईपीएल 2026 में भी रहाणे ही टीम की कमान संभालेंगे। दरअसल, रहाणे ने आगामी सीजन को लेकर अपनी तैयारी और मानसिकता पर बात की, जिससे कुछ फैंस ने अलग-अलग कयास लगाने शुरू कर दिए।

आईपीएल से पहले तैयारी पर क्या बोले रहाणे

अपने पोस्ट में Ajinkya Rahane ने लिखा कि आईपीएल जैसे बड़े टूर्नामेंट के लिए तैयारी काफी पहले से शुरू हो जाती है।

उन्होंने कहा, 'आईपीएल करीब है और अब गियर बदलने का समय आ गया है। ऐसे बड़े टूर्नामेंट की तैयारी सिर्फ शारीरिक फिटनेस से नहीं होती, बल्कि मानसिक रूप से भी खुद को तैयार करना बेहद जरूरी है।' रहाणे ने बताया कि वह मैच परिस्थितियों की कल्पना करते हैं और अपने रोल को समझने की कोशिश करते हैं ताकि मैदान पर बेहतर प्रदर्शन कर सकें।

KKR की कप्तानी को बताया बड़ी जिम्मेदारी

Ajinkya Rahane ने कहा कि Kolkata Knight Riders जैसी तीन बार की चैंपियन टीम की कप्तानी करना उनके लिए गर्व की बात है।

उन्होंने कहा, 'आईपीएल दुनिया की सबसे रोमांचक और कठिन लीगों में से एक है। इस सीजन में कोलकाता नाइट राइडर्स की कप्तानी करना मेरे लिए बड़ी जिम्मेदारी है। अब पूरा ध्यान टीम के साथ मिलकर शानदार प्रदर्शन करने पर है।'

टीम मैनेजमेंट में भी हुए बड़े बदलाव

आईपीएल 2026 से पहले Kolkata Knight Riders के सपोर्ट स्टाफ में भी बदलाव हुए हैं। Abhishek Nayar को टीम का नया हेड कोच बनाया गया है। वहीं दिग्गज ऑलराउंडर Andre Russell अब “पावर कोच” की भूमिका में नजर आएंगे और बल्लेबाजों की हिटिंग क्षमता को बेहतर बनाने पर काम करेंगे।

मेगा ऑक्शन में KKR ने किए बड़े फैसले

मेगा ऑक्शन से पहले फ्रेंचाइजी ने कई बड़े खिलाड़ियों को रिलीज किया, जिनमें Venkatesh Iyer, Quinton de Kock और Moeen Ali शामिल हैं। इसके बाद टीम ने ऑस्ट्रेलिया के स्टार ऑलराउंडर Cameron Green को 25.20 करोड़ रुपये में खरीदकर सबको चौंका दिया।

कब खेला जाएगा KKR का पहला मैच

आईपीएल 2026 में Kolkata Knight Riders अपना पहला मैच 29 मार्च को Mumbai Indians के खिलाफ Wankhede Stadium में खेलेगी। नई रणनीति, नए कोच और बड़े खिलाड़ियों के साथ इस बार टीम से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है।