स्पोर्ट्स डेस्क : पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच खेले गए दूसरे वनडे में हुए विवादित रन-आउट को लेकर बहस तेज हो गई है। पाकिस्तान के बल्लेबाज Salman Ali Agha ने इस घटना पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि उन्होंने अभी तक बांग्लादेश के कप्तान Mehidy Hasan Miraz से सुलह नहीं की है। आगा का कहना है कि इस मामले में ‘स्पिरिट ऑफ क्रिकेट’ यानी खेल भावना को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए था।

कैसे हुआ विवादित रन-आउट

यह घटना पाकिस्तान की पारी के 39वें ओवर में हुई। Mohammad Rizwan ने मिराज की गेंद पर हल्का शॉट खेला, जिसे रोकने के लिए मिराज आगे बढ़े और गेंद उनके पास रुक गई। नॉन-स्ट्राइकर एंड पर खड़े आगा क्रीज से बाहर थे और उन्हें लगा कि गेंद डेड हो चुकी है। लेकिन मिराज ने तुरंत गेंद उठाकर स्टंप्स पर मार दी और रन-आउट की अपील कर दी। तीसरे अंपायर ने रिप्ले देखने के बाद आगा को आउट करार दिया क्योंकि उस समय गेंद खेल में थी।

फैसले से नाराज दिखे आगा

आउट दिए जाने के बाद Salman Ali Agha काफी नाराज नजर आए। उन्होंने गुस्से में अपना हेलमेट मैदान पर फेंक दिया और ड्रेसिंग रूम की ओर लौटते समय बांग्लादेशी खिलाड़ियों से बहस भी की। इस दौरान उनकी Litton Das से भी तीखी नोकझोंक देखने को मिली, जबकि मिराज उन्हें समझाने की कोशिश करते नजर आए।

‘हम ऐसा नहीं करते’ – आगा

मैच के बाद आगा ने कहा कि वह गेंद सिर्फ मिराज को वापस देने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि खेल में खेल भावना होनी चाहिए। मैं उन्हें गेंद वापस देने की कोशिश कर रहा था। अगर मैं उनकी जगह होता तो ऐसा नहीं करता। हमने पहले कभी ऐसा नहीं किया और भविष्य में भी नहीं करेंगे।' हालांकि आगा ने यह भी माना कि बांग्लादेश ने जो किया वह नियमों के अनुसार था, लेकिन उनके नजरिए से यह फैसला अलग हो सकता था।

मोहम्मद कैफ ने भी किया समर्थन

इस पूरे मामले में भारत के पूर्व क्रिकेटर Mohammad Kaif ने भी आगा का समर्थन किया है। कैफ ने सोशल मीडिया पर लिखा कि इस तरह से विकेट लेना सही नहीं है। उनके मुताबिक, भले ही मैच कितना बड़ा क्यों न हो, खिलाड़ियों को खेल भावना का सम्मान करना चाहिए।

क्रिकेट जगत में छिड़ी नई बहस

इस घटना के बाद क्रिकेट जगत में एक बार फिर नियमों और ‘स्पिरिट ऑफ क्रिकेट’ के बीच संतुलन को लेकर बहस शुरू हो गई है। कई लोगों का मानना है कि मिराज का फैसला नियमों के तहत सही था, जबकि कुछ लोग इसे खेल भावना के खिलाफ मान रहे हैं।