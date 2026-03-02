स्पोर्ट्स डेस्क : टी20 वर्ल्ड कप 2026 अपने निर्णायक दौर में पहुंच चुका है और सेमीफाइनल की तस्वीर भी साफ है। लेकिन फैंस के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है—अगर सेमीफाइनल मुकाबला बारिश की वजह से रद्द हो गया तो क्या होगा? क्या फैसला टॉस या बाउल-आउट से होगा, या फिर कोई और नियम लागू होगा?

ICC ने इस स्थिति को लेकर पहले से स्पष्ट नियम बनाए हैं, ताकि नॉकआउट मुकाबले किस्मत के भरोसे न रहें। ऐसे में सुपर-8 चरण की अंक तालिका बेहद अहम भूमिका निभाएगी।

सेमीफाइनल में क्या है रिजर्व डे का नियम?

ICC ने दोनों सेमीफाइनल और फाइनल के लिए रिजर्व डे रखा है। अगर निर्धारित दिन बारिश के कारण मैच पूरा नहीं हो पाता, तो मुकाबला अगले दिन वहीं से शुरू होगा जहां रुका था। हालांकि, अगर रिजर्व डे पर भी एक गेंद नहीं फेंकी जा सके, तो मैच का नतीजा सुपर-8 की अंक तालिका के आधार पर तय होगा। यानी जो टीम अपने ग्रुप में ऊंचे स्थान पर रही होगी, वही सीधे फाइनल में पहुंच जाएगी। इस नियम से साफ है कि सुपर-8 में हर जीत की कीमत दोगुनी थी।

पहला सेमीफाइनल: South Africa vs New Zealand, 4 मार्च को कोलकाता के Eden Gardens में पहला सेमीफाइनल खेला जाएगा। अगर यह मुकाबला और रिजर्व डे दोनों बारिश में धुल जाते हैं, तो सुपर-8 ग्रुप 1 में शीर्ष पर रही दक्षिण अफ्रीका फाइनल में पहुंच जाएगी।

न्यूज़ीलैंड ने अपने ग्रुप से क्वालिफाई जरूर किया, लेकिन अंक तालिका में वह दक्षिण अफ्रीका से नीचे रही थी। ऐसे में कीवी टीम के लिए यह मुकाबला हर हाल में पूरा होना जरूरी है।

दूसरा सेमीफाइनल: India vs England, 5 मार्च को मुंबई के Wankhede Stadium में भारत और इंग्लैंड आमने-सामने होंगे। अगर यह मैच और रिजर्व डे भी बेनतीजा रहता है, तो सुपर-8 ग्रुप 2 में छह अंकों के साथ शीर्ष पर रही इंग्लैंड फाइनल में पहुंच जाएगी।

भारत ने ग्रुप 1 में चार अंक लेकर दूसरा स्थान हासिल किया था। इसलिए टीम इंडिया के लिए मैदान पर जीत दर्ज करना बेहद जरूरी होगा।

IND vs WI: भारत की दमदार जीत, सैमसन बने हीरो

सेमीफाइनल से पहले भारत ने सुपर-8 के निर्णायक मुकाबले में West Indies cricket team को पांच विकेट से हराया।कोलकाता में खेले गए इस मुकाबले में संजू सैमसन ने नाबाद 97 रन की शानदार पारी खेलकर टीम को रिकॉर्ड चेज़ दिलाया।

इस जीत के साथ भारत ने सेमीफाइनल में जगह पक्की की और ग्रुप में दूसरे स्थान पर रहा। शिवम दुबे और अभिषेक शर्मा ने भी अहम योगदान दिया।

सेमीफाइनल और फाइनल का पूरा शेड्यूल

पहला सेमीफाइनल: 4 मार्च, कोलकाता – दक्षिण अफ्रीका vs न्यूज़ीलैंड

दूसरा सेमीफाइनल: 5 मार्च, मुंबई – भारत vs इंग्लैंड

फाइनल: 8 मार्च, Narendra Modi Stadium

गौर है कि अब सभी की नजरें सेमीफाइनल पर टिकी हैं। अगर मौसम ने साथ दिया तो रोमांचक मुकाबले देखने को मिलेंगे, लेकिन बारिश की सूरत में सुपर-8 की मेहनत ही टीमों की किस्मत तय करेगी।

