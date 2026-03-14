स्पोर्ट्स डेस्क : Board of Control for Cricket in India (BCCI) टी20 वर्ल्ड कप 2026 जीतने वाली भारतीय टीम को सम्मानित करने जा रहा है। कप्तान Suryakumar Yadav की अगुवाई में खिताब जीतने वाली टीम को 15 मार्च को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले नमन अवॉर्ड्स 2026 समारोह में सम्मान मिलेगा। इस समारोह की खास बात यह है कि पहली बार एक साथ उन सभी भारतीय टीमों को सम्मानित किया जाएगा, जिन्होंने हाल के समय में ICC ट्रॉफी जीती हैं।

भारत ने रचा था इतिहास

कोच Gautam Gambhir की कोचिंग में भारतीय टीम ने ICC मेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 जीतकर इतिहास रच दिया था।फाइनल में भारत ने New Zealand national cricket team को 96 रन से हराया था। यह मुकाबला Narendra Modi Stadium में 8 मार्च को खेला गया था।

इस जीत के साथ भारत

तीन बार टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली टीम बना

अपने खिताब को सफलतापूर्वक बचाने वाली पहली टीम बना

और अपने घर में ट्रॉफी जीतने वाली भी पहली टीम बना।

रोहित और विराट भी होंगे सम्मानित

इस समारोह में Rohit Sharma और Virat Kohli को भी सम्मानित किया जाएगा। दोनों खिलाड़ी ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा थे।

इसके अलावा जिन भारतीय टीमों को सम्मानित किया जाएगा, उनमें शामिल हैं:

ICC महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 जीतने वाली टीम

ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीतने वाली पुरुष टीम

ICC अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 जीतने वाली टीम

ICC महिला अंडर-19 टी20 वर्ल्ड कप 2025 जीतने वाली टीम

शुभमन गिल और स्मृति मंधाना को भी मिलेगा बड़ा अवॉर्ड

समारोह में कई व्यक्तिगत पुरस्कार भी दिए जाएंगे। Shubman Gill को 2024-25 सीजन के लिए पॉली उमरीगर अवॉर्ड (सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय पुरुष क्रिकेटर) दिया जाएगा। Smriti Mandhana को सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय महिला क्रिकेटर का पुरस्कार मिलेगा। यह उनके करियर में पांचवीं बार होगा।

द्रविड़ और बिन्नी को लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड

पूर्व भारतीय दिग्गज Roger Binny और Rahul Dravid को कर्नल सी.के. नायडू लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड से सम्मानित किया जाएगा। वहीं पूर्व कप्तान Mithali Raj को महिला लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड दिया जाएगा।

घरेलू क्रिकेटरों को भी मिलेंगे अवॉर्ड

घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को भी सम्मान मिलेगा।

Ira Jadhav – सर्वश्रेष्ठ महिला घरेलू क्रिकेटर

Shafali Verma – सीनियर महिला वनडे घरेलू क्रिकेटर

Ayush Mhatre – घरेलू लिमिटेड ओवर ऑलराउंडर

Harsh Dubey – रणजी ट्रॉफी सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर

इसके अलावा Mumbai Cricket Association को घरेलू टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य संघ के रूप में सम्मानित किया जाएगा।