स्पोर्ट्स डेस्क : भारतीय टी20 टीम के कप्तान Suryakumar Yadav ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपने पांच साल पूरे होने पर सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट साझा किया है। स्टाइलिश बल्लेबाज ने अपने सफर का वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि भारतीय टीम की जर्सी पहनने का एहसास शब्दों में बयां करना मुश्किल है। उनका यह पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

सोशल मीडिया पर शेयर किया खास वीडियो

Suryakumar Yadav ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उनके अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सफर की झलक दिखाई गई।

उन्होंने पोस्ट में लिखा, '5 साल पहले मेरा सपना हकीकत बना था। टीम इंडिया की जर्सी पहनने का एहसास ऐसा है जिसे मैं आज भी शब्दों में पूरी तरह बयान नहीं कर सकता। उम्मीद है कि आने वाले समय में हम टीम इंडिया के लिए और भी यादगार पल बनाएंगे।' उनका यह पोस्ट क्रिकेट फैंस के बीच काफी पसंद किया जा रहा है।

कब किया था अंतरराष्ट्रीय डेब्यू?

Suryakumar Yadav ने 14 मार्च 2021 को England cricket team के खिलाफ Narendra Modi Stadium में अपना अंतरराष्ट्रीय डेब्यू किया था। उस समय उनकी उम्र 30 साल 181 दिन थी। दिलचस्प बात यह है कि इसी मैदान पर उन्होंने कप्तान के रूप में भारत को टी20 विश्व कप खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई।

डेब्यू के बाद शानदार रहा प्रदर्शन

पिछले पांच सालों में Suryakumar Yadav ने टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन किया है। 113 टी20I मैच, 3272 रन, 4 शतक, 25 अर्धशतक; वह भारत के लिए टी20 अंतरराष्ट्रीय में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों में तीसरे स्थान पर हैं। उनसे आगे Rohit Sharma और Virat Kohli हैं।

तीनों फॉर्मेट में 30 के बाद किया डेब्यू

Suryakumar Yadav ने 18 जुलाई 2021 को Sri Lanka national cricket team के खिलाफ कोलंबो में वनडे डेब्यू किया था। इसके बाद 2023 में Australia national cricket team के खिलाफ नागपुर में टेस्ट डेब्यू किया। वह 30 साल की उम्र के बाद तीनों फॉर्मेट में डेब्यू करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने।

कप्तानी में भारत को दिलाया टी20 वर्ल्ड कप

Suryakumar Yadav को अंतरराष्ट्रीय करियर शुरू होने के कुछ साल बाद ही भारत की टी20 टीम की कप्तानी सौंपी गई। हाल ही में उनकी कप्तानी में भारत ने टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता। इस टूर्नामेंट में उन्होंने 242 रन बनाए और फाइनल में शानदार कैच लेकर मैच काs रुख भारत की ओर मोड़ दिया। अब तक उनकी कप्तानी में भारत ने 52 टी20 मैच खेले हैं, जिनमें से 42 में जीत और 8 में हार मिली है, जबकि 2 मैच बेनतीजा रहे। उनकी कप्तानी में टीम का जीत प्रतिशत 80.76% है।