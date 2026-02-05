मुंबई : पूर्व भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने ICC पुरुष टी20 वर्ल्ड कप जीतने के पाकिस्तान के चांस को अच्छा बताया है। अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर पाकिस्तान टीम के एनालिसिस के दौरान टीम के चांस के बारे में बात की। पूर्व भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने कहा कि हो सकता है कुछ लोगों को यह पसंद न आए, लेकिन मैं सिर्फ क्रिकेट की बात कर रहा हूं। मुझे लगता है कि इस वर्ल्ड कप को जीतने के पाकिस्तान के चांस सच में बहुत अच्छे हैं।

अश्विन के अनुसार, पाकिस्तान के ओपनर और बॉलर टीम की सबसे बड़ी ताकत हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकत उसकी ओपनिंग जोड़ी है। बाबर आजम ओपनिंग नहीं करेंगे, लेकिन साहिबजादा फरहान और सईम अयूब ओपनिंग करेंगे। सईम अयूब ने पावर प्ले में बैटिंग करते हुए काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। अश्विन ने कहा कि बॉलिंग में शाहीन शाह अफरीदी का पावरप्ले में इकॉनमी रेट 6.5 है। अबरार अहमद और नवाज भी अच्छे बॉलर हैं, नवाज कंट्रोल के साथ बॉलिंग करते हैं और अबरार अपनी खास बॉलिंग की वजह से खतरनाक हैं।

39 साल के अश्विन ने पाकिस्तान टीम की कमजोरियों का भी जिक्र किया, जिसमें कुछ खास खिलाड़ियों का खराब प्रदर्शन और टीम कॉम्बिनेशन के फैसले शामिल हैं, लेकिन उन्होंने उभरते हुए टैलेंट की काबिलियत को भी माना। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की कमजोरी बाबर आजम का मिडिल ऑर्डर में आना है, जबकि नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी की डेथ ओवरों में बॉलिंग बहुत असरदार नहीं रही है। शादाब खान की बैटिंग और बॉलिंग फॉर्म में भी गिरावट आई है। आखिर में अश्विन ने कहा कि कुल मिलाकर, पाकिस्तान टीम मजबूत है, हालांकि कुछ कमजोरियां हैं, लेकिन उनके पास सलमान अली आगा जैसे खिलाड़ी भी हैं जिनका अक्सर जिक्र नहीं होता।