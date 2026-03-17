कोलकाता : इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के नए सीजन से पहले कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के तेज गेंदबाज वैभव अरोड़ा अपने खेल और कौशल को बेहतर बनाने पर ध्यान दे रहे हैं। वह न्यूजीलैंड के दिग्गज तेज गेंदबाज टिम साउदी से सीखने की उम्मीद कर रहे हैं, जो आने वाले सीजन से पहले टीम के बॉलिंग कोच के तौर पर टीम से जुड़े हैं।

अंबाला के रहने वाले 28 साल के इस तेज गेंदबाज ने 2023 में टीम के लिए अपना डेब्यू किया था। अब तक के अपने IPL करियर में उन्होंने 32 मैचों में 36 विकेट लिए हैं और उनका स्ट्राइक रेट 17.72 का शानदार रहा है। IPL 2024 में KKR को खिताब जिताने में भी उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने 10 मैचों में 25.09 की औसत से 11 विकेट लिए थे। जैसे-जैसे टीम आने वाले सीजन के लिए तैयार हो रही है, अरोड़ा ट्रेनिंग कैंप में जमकर मेहनत कर रहे हैं और अपनी गेंदबाज़ी के अलग-अलग पहलुओं को बेहतर बनाने पर ध्यान दे रहे हैं।

KKR की एक प्रेस रिलीज के अनुसार अरोड़ा ने कहा, 'कुल मिलाकर हमारी तैयारी बहुत मजबूत है। हम प्रैक्टिस मैच खेल रहे हैं और नेट्स में अपनी गेंदबाजी के अलग-अलग तरीकों (variations) को भी निखार रहे हैं। एक तेज गेंदबाज के तौर पर आप हमेशा अच्छी तैयारी करना चाहते हैं और अपने कौशल को बेहतर बनाना चाहते हैं, ताकि आप मैच के दौरान उन्हें असरदार तरीके से इस्तेमाल कर सकें।'

अरोड़ा अपने पुराने साथी टिम साउदी के साथ करीब से काम करने के मौके को लेकर खास तौर पर उत्साहित हैं। टिम साउदी इस सीजन में टीम के बॉलिंग कोच के तौर पर टीम से जुड़े हैं। न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान इस भूमिका में अपना जबरदस्त अनुभव लेकर आए हैं; वे 776 विकेटों के साथ न्यूजीलैंड के सभी फॉर्मेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं और इससे पहले 2021 से 2023 के बीच तीन सीजन तक KKR के लिए खेल चुके हैं।

साउदी से दोबारा सीखने के मौके पर बात करते हुए अरोड़ा ने कहा, 'टिम साउदी एक लीजेंड हैं और उनके पास बहुत ज्यादा अनुभव है। हम 2023 में KKR में टीममेट रह चुके हैं और उस समय मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा था। अब जब वे हमारे बॉलिंग कोच हैं, तो मुझे उनके साथ काम करने और अपनी स्किल्स को बेहतर बनाने के लिए उनके अनुभव से सीखने का और ज्यादा समय मिलेगा। मैं उनसे बहुत कुछ सीख सकता हूं और उनके साथ काम करना मजेदार होगा।'

नई गेंद से अपनी काबिलियत के लिए मशहूर अरोड़ा अपनी गेंदबाजी में और विविधता लाने और इस सीजन में जिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है, उनके हिसाब से ढलने पर भी ध्यान दे रहे हैं। उन्होंने समझाया, 'जैसा कि आपने पिछले साल ईडन गार्डन्स में देखा होगा, नई गेंद ज्यादा से ज्यादा सिर्फ पहले तीन या चार ओवर तक ही स्विंग करती है। उसके बाद परिस्थितियों और विकेट के मिजाज की वजह से कोई स्विंग नहीं मिलती। इसलिए ऐसी स्थितियों में गेंदबाजी में विविधता बहुत जरूरी हो जाती है।'

इसी बात को ध्यान में रखते हुए अरोड़ा अपनी गेंदबाजी में विविधता लाने और अपने एग्जीक्यूशन को बेहतर बनाने पर काम कर रहे हैं—एक ऐसी चीज जिसने पिछले सीजन में उनके लिए काफी अच्छा काम किया था। उन्होंने कहा, 'पिछले साल नई गेंद से यॉर्कर डालने में हमें थोड़ी सफलता मिली थी। एक गेंदबाज के तौर पर आपको मैदान के आकार का फायदा उठाना चाहिए और हर बल्लेबाज के खिलाफ समझदारी से गेंद चुननी चाहिए।'

उन्होंने T20 मैच के दौरान अलग-अलग लेंथ पर गेंदबाजी करते समय गति और नियंत्रण के महत्व पर भी जोर दिया। उन्होंने आगे कहा, 'जब आप हार्ड-लेंथ गेंद डालना चाहते हैं और बल्लेबाजों को खेलने की जगह नहीं देना चाहते, तो अच्छी गति होना बहुत जरूरी है। अगर विकेट से थोड़ी मदद मिल रही हो, तो यॉर्कर के साथ-साथ धीमी गेंदें और धीमी बाउंसर भी अहम हो जाती हैं।'

आगे की सोचते हुए अरोड़ा ने कहा कि टीम का ध्यान अपनी तैयारी जारी रखने और कोलकाता में होने वाले ट्रेनिंग के अगले चरण के लिए तैयार रहने पर है। उन्होंने कहा, 'हमारी सोच कोलकाता में होने वाले अगले कैंप में जाने और वहां अपना 110 प्रतिशत देने के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार रहने पर केंद्रित है।'

तीन बार की चैंपियन टीम इस साल अपना IPL अभियान 29 मार्च को मुंबई में पांच बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ शुरू करेगी। विजय हजारे ट्रॉफी (VHT) जो कि राज्यों के बीच होने वाला 50 ओवर का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है, में सात मैचों में लगभग 40 की औसत से 9 विकेट लेने वाले और 20 ओवर के सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी टूर्नामेंट में सात मैचों में 9 विकेट चटकाने वाले वैभव मिले-जुले प्रदर्शन के साथ IPL में कदम रख रहे हैं।

