स्पोर्ट्स डेस्क : टी20 वर्ल्ड कप 2026 में शानदार जीत के बाद टीम इंडिया का ध्यान अब वनडे वर्ल्ड कप 2027 और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) 2025-27 पर है। भारतीय टीम के बल्लेबाजी कोच सीतांशु कोटक ने भरोसा जताया है कि शुभमन गिल की कप्तानी में टीम इंडिया WTC फाइनल तक पहुंचने का रास्ता जरूर निकाल लेगी।

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हार को बताया निराशाजनक

सीतांशु कोटक ने माना कि घरेलू मैदान पर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज हारना टीम के लिए काफी निराशाजनक था। उन्होंने कहा कि कोलकाता टेस्ट में टीम का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा और कप्तान शुभमन गिल की चोट भी टीम के लिए एक बड़ा कारण बनी।

कोटक ने कहा, 'दबाव तो रहता है, लेकिन रेड-बॉल क्रिकेट में भी हमारी टीम काफी मजबूत है। कोलकाता में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जो मैच हम हारे, उसमें हमने अच्छा क्रिकेट नहीं खेला और हमें इसे स्वीकार करना होगा।'

‘खिलाड़ी भी इंसान हैं, खराब दिन आ सकता है’

कोटक ने कहा कि क्रिकेट में हर खिलाड़ी का कभी-कभी खराब दिन हो सकता है और टीम को इससे सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगले टेस्ट में टॉस भी टीम के पक्ष में नहीं गया और कई चीजें अनुकूल नहीं रहीं, जिसके कारण टीम को लगातार दो टेस्ट मैचों में हार का सामना करना पड़ा। कोटक के मुताबिक यह हार पचाना आसान नहीं था, लेकिन टीम अब आगे की चुनौतियों के लिए पूरी तरह तैयार है।

WTC फाइनल में पहुंचने का भरोसा

भारतीय बल्लेबाजी कोच ने कहा कि टीम इंडिया लगातार लड़ने वाली टीम है और उन्हें पूरा भरोसा है कि खिलाड़ी अपने प्लान को सही तरीके से लागू करेंगे। कोटक ने कहा, 'मुझे पूरा विश्वास है कि हम आगे भी लड़ते रहेंगे और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल तक पहुंचने का रास्ता निकाल लेंगे।'

WTC पॉइंट्स टेबल में भारत की स्थिति

वर्तमान WTC चक्र में टीम इंडिया की स्थिति फिलहाल मजबूत नहीं है। भारत ने अब तक 9 टेस्ट मैच खेले हैं, जिनमें से 4 जीते, 4 हारे और 1 ड्रॉ रहा है। इसके साथ टीम का विन प्रतिशत 48.15 है और वह फिलहाल छठे स्थान पर है। भारत ने घर में वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीती थी, जबकि इंग्लैंड दौरे पर सीरीज ड्रॉ रही थी।

अगले टेस्ट मुकाबले और सीरीज

भारत का अगला टेस्ट मैच अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट होगा, हालांकि यह मुकाबला WTC 2025-27 का हिस्सा नहीं है। इसके बाद टीम इंडिया श्रीलंका के दौरे पर दो टेस्ट मैचों की सीरीज खेलेगी। अक्टूबर 2026 में भारत न्यूजीलैंड दौरे पर दो टेस्ट मैच खेलेगा और मौजूदा WTC चक्र की आखिरी बड़ी सीरीज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी होगी, जो जनवरी 2027 में शुरू होगी।