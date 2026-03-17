स्पोर्ट्स डेस्क : पाकिस्तान सुपर लीग 2026 की तैयारियों के बीच सुरक्षा चिंताओं ने बड़ा मोड़ ले लिया है। काबुल में हुए जानलेवा हवाई हमले के बाद ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने अपने खिलाड़ियों के लिए सख्त यात्रा चेतावनी जारी कर दी है। इस फैसले ने टूर्नामेंट के आयोजन, खासकर विदेशी खिलाड़ियों की भागीदारी को लेकर अनिश्चितता बढ़ा दी है। जिस लीग का विस्तार और जश्न मनाया जाना था, वह अब सुरक्षा और लॉजिस्टिक चुनौतियों के बीच फंसती नजर आ रही है।

ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को पेशावर से दूर रहने की सलाह

ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने अपने आधिकारिक ‘स्मार्ट ट्रैवलर’ एडवाइजरी के तहत नागरिकों को पाकिस्तान के कुछ क्षेत्रों की यात्रा से बचने की सलाह दी है। खासतौर पर Peshawar को “डू नॉट ट्रैवल” ज़ोन घोषित किया गया है। इसका सीधा असर PSL के उन मुकाबलों पर पड़ सकता है, जो इस शहर में आयोजित होने वाले थे।

काबुल हमले के बाद बढ़ा तनाव

हाल ही में Kabul में हुए हवाई हमले के बाद क्षेत्र में तनाव काफी बढ़ गया है। एडवाइजरी में चेतावनी दी गई है कि बड़े शहरों—जैसे इस्लामाबाद, कराची, रावलपिंडी और लाहौर—में भी आतंकी हमलों का खतरा बना हुआ है। इन हालातों को देखते हुए खिलाड़ियों की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता बन गई है।

अहम मुकाबले पर संकट

28 मार्च को होने वाला मुकाबला, जिसमें Peshawar Zalmi और Rawalpindi Pindi आमने-सामने आने वाले हैं, अब संदेह के घेरे में है। दोनों टीमों में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी शामिल हैं, जिससे इस मैच का आयोजन और जटिल हो गया है।

ऐतिहासिक मेजबानी पर लगा ब्रेक

पेशावर पहली बार PSL मैचों की मेजबानी करने जा रहा था, जो शहर के लिए एक ऐतिहासिक अवसर होता। स्टेडियम को अंतरराष्ट्रीय स्तर के मुकाबलों के लिए अपग्रेड किया गया था, लेकिन मौजूदा हालात ने इन योजनाओं पर पानी फेर दिया है।

बड़े खिलाड़ियों की भागीदारी पर सवाल

इस लीग में Steve Smith, David Warner, Marnus Labuschagne और Glenn Maxwell जैसे बड़े नाम शामिल होने वाले हैं। इसके अलावा कोचिंग स्टाफ में भी ऑस्ट्रेलियाई सदस्य हैं, जिससे उनकी भागीदारी पर अनिश्चितता और बढ़ गई है।

PCB ने दिए सुरक्षा के भरोसे

स्थिति को संभालने के लिए Pakistan Cricket Board के चेयरमैन Mohsin Naqvi ने हस्तक्षेप किया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि खिलाड़ियों की सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे, जिसमें आपात स्थिति में प्राइवेट जेट से निकासी की व्यवस्था भी शामिल है। हालांकि, इन आश्वासनों के बावजूद खिलाड़ियों और टीमों की चिंताएं पूरी तरह खत्म नहीं हुई हैं।

अफगान खिलाड़ियों ने लिया नाम वापस

तनाव का असर सिर्फ ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों तक सीमित नहीं रहा। Mujeeb Ur Rahman, Mohammad Nabi और Fazalhaq Farooqi जैसे अफगान खिलाड़ियों ने भी लीग से खुद को अलग कर लिया है। यह दिखाता है कि भू-राजनीतिक तनाव क्रिकेट पर कितना गहरा असर डाल सकता है।

टूर्नामेंट पर मंडराता खतरा

PSL 2026 इस बार आठ टीमों के साथ अपने सबसे बड़े सीजन की तैयारी कर रहा है। नए वेन्यू—जैसे पेशावर और फैसलाबाद—को शामिल किया गया था, लेकिन अब पूरा फोकस सुरक्षा पर आ गया है। PCB के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती है—टूर्नामेंट को सुचारू रूप से चलाना और साथ ही खिलाड़ियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना।