स्पोर्ट्स डेस्क : एशिया कप 9 सितंबर से शुरू होने वाला है और पाकिस्तान के चयनकर्ताओं ने इस महाद्वीपीय टूर्नामेंट के लिए 17 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। पाकिस्तान के मुख्य कोच माइक हेसन और चयन समिति के सदस्य आकिब जावेद इस घोषणा के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे और उन्होंने टीम चयन के पीछे के तर्क पर खुलकर बात की। 

आकिब जावेद से पूछा गया कि क्या चुनी गई टीम 14 सितंबर को होने वाले मुकाबले में भारत को हराने की क्षमता रखती है। जवाब में पाकिस्तान के मुख्य कोच आत्मविश्वास से भरे दिखे और कहा कि दोनों पड़ोसियों के बीच यह मैच क्रिकेट की दुनिया का सबसे बड़ा मैच है। उन्होंने आगे कहा कि इसमें शामिल खिलाड़ी और आसपास के सभी लोग इस खेल के महत्व को समझते हैं और दावा किया कि एशिया कप 2025 के लिए चुनी गई पाकिस्तान टीम में टूर्नामेंट में किसी भी टीम को हराने की क्षमता है। 

आकिब जावेद ने कहा, 'बिल्कुल है। हम चाहें या ना चाहें, भारत और पाकिस्तान का जो मैच है वो क्रिकेट में सबसे बड़ा मैच है। ये हर खिलाड़ी को भी एहसास होता है, हर इंसान को भी एहसास होता है और मुझे लगता है कि ये 17 सदस्यीय टीम है उसमें इतनी क्षमता है जो कि किसी भी टीम को हरा सकती है।' 

जावेद ने यह भी उल्लेख किया कि चीजें बदलती रहती हैं और सभी से टीम के पीछे रहने का आग्रह किया। उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच मैदान के बाहर चल रहे तनाव का भी हवाला दिया और कहा कि उनके खिलाड़ी तैयार हैं। आकिब जावेद ने आगे कहा, 'मैं बहुत आशान्वित हूं, चीजें बदलती रहती हैं, इस दफा आप भी तैयार करते हैं और हम भी पकड़ते हैं। खिलाड़ी भी तैयार हैं, और सबको एहसास है कि ये कितना बड़ा मैच है और जिस तरह के आजकल हालात चल रहे हैं। ये भी नहीं के उन पर कोई दबाव डालना है, लेकिन मैं वास्तव में आशान्वित हूं।' 