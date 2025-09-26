स्पोर्ट्स डेस्क : भारत से एशिया कप में दो करारी हार झेलने के बावजूद पाकिस्तान के हेड कोच माइक हेसन का कहना है कि अतीत अब कोई मायने नहीं रखता। 28 सितम्बर को जब दोनों टीमें 41 साल बाद पहली बार एशिया कप फाइनल में भिड़ेंगी, तो हेसन का संदेश साफ है, जीत सिर्फ उसी दिन गिनी जाएगी।

बड़ी जंग पर नजर

भारत ने पाकिस्तान को पहले ग्रुप स्टेज में सात विकेट से हराया और फिर सुपर-4 में छह विकेट से शिकस्त दी। इसके बावजूद हेसन अपने खिलाड़ियों से यही कह रहे हैं कि फाइनल सबसे अहम है। उन्होंने कहा, 'हमने 14 और 21 तारीख को मैच खेले, लेकिन सच में मायने रखने वाला मैच अब आखिर में है। हमारी पूरी ऊर्जा उसी पर होगी।'

ऐतिहासिक टक्कर

1984 में टूर्नामेंट शुरू होने के बाद पहली बार भारत और पाकिस्तान एशिया कप के फाइनल में आमने-सामने होंगे। यह अपने आप में इतिहास रचने वाला मौका है। हेसन का मानना है कि उनकी टीम ने इस मुकाम तक पहुंचने का हक बनाया है। उन्होंने कहा, 'अब ये हमारे ऊपर है कि इसे कैसे भुनाते हैं। शुरुआत से ही यही बात कर रहे थे कि ख़ुद को ट्रॉफ़ी जीतने की स्थिति में लाना है।'

बाहरी शोर से दूरी

पाकिस्तान का अभियान मैदान से बाहर की हलचल से भी घिरा रहा, मीडिया का दबाव, आईसीसी सुनवाई और खिलाड़ियों के इशारों पर उठे सवाल। लेकिन हेसन इस सब से बेपरवाह हैं। उन्होंने साफ कहा, 'हमारा ध्यान सिर्फ क्रिकेट पर है। हाई-प्रेशर मैचों में जुनून स्वाभाविक है, लेकिन काम है अच्छी क्रिकेट खेलना।'

स्पिन का मसला

पाकिस्तानी बल्लेबाज़ों की स्पिन खेलने की क्षमता पर लगातार सवाल उठते रहे हैं। हेसन ने इसका जोरदार जवाब दिया।

उन्होंने श्रीलंका के वानिंदु हसरंगा का उदाहरण देते हुए कहा, 'हर बार गेंद हाथ से पढ़नी जरूरी नहीं होती। असली बात है सही पोजिशन लेना और पिच से गेंद को खेलना।' हालांकि उन्होंने माना कि दबाव में सही फ़ैसला न ले पाना एक समस्या रही है, ख़ासतौर पर पावरप्ले के बाद की मुश्किल पिचों पर।

नजरें रविवार को भारत-पाकिस्तान मैच पर

भारत से दो बार हारने के बावजूद हेसन मानते हैं कि फाइनल में कहानी बदल सकती है। एक बेहतरीन प्रदर्शन पुरानी नाकामियों को भुला सकता है। उन्होंने कहा, 'सबसे जरूरी है कि सही समय पर अपना बेस्ट खेल दिखाएं।' रविवार को जब दोनों टीमें आमने-सामने होंगी तो यकीनन इतिहास लिखा जाएगा लेकिन उसे अपने नाम कौन करता है, यही सबसे बड़ा सवाल होगा।