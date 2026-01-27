स्पोर्ट्स डेस्क : T20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर जारी सियासी और क्रिकेट ड्रामे के बीच ICC अब सख्त फैसला लेने के मूड में दिख रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, अगर पाकिस्तान टूर्नामेंट से हटता है, तो बांग्लादेश को दोबारा शामिल किया जा सकता है।

पाकिस्तान की भागीदारी पर अब भी सस्पेंस

फिलहाल पाकिस्तान की T20 वर्ल्ड कप 2026 में भागीदारी कन्फर्म नहीं है। PCB प्रमुख मोहसिन नक़वी की ओर से लगातार बहिष्कार की धमकियों के बाद ICC ने वैकल्पिक योजना पर काम शुरू कर दिया है।

पाकिस्तान हटा तो बांग्लादेश को मिलेगा मौका

एक रिपोर्ट के अनुसार, अगर पाकिस्तान टूर्नामेंट से बाहर होता है तो बांग्लादेश को ग्रुप A में उसकी जगह शामिल किया जा सकता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि बांग्लादेश अपने सभी मैच श्रीलंका में खेलेगा, ठीक उसी तरह जैसे पाकिस्तान के लिए हाइब्रिड मॉडल तय किया गया था।

एक अधिकारी ने बताया, 'अगर पाकिस्तान हटने का फैसला करता है, तो बांग्लादेश को ग्रुप A में उसकी जगह खेलने का मौका दिया जाएगा और वह अपने सभी मैच श्रीलंका में खेलेगा। इससे लॉजिस्टिक स्तर पर ज्यादा दिक्कतें नहीं होंगी।'

नक़वी की ‘बहिष्कार’ धमकी और ICC पर आरोप

यह पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब PCB प्रमुख मोहसिन नक़वी ने कहा कि अगर पाकिस्तान सरकार इजाज़त देती है तो वे T20 वर्ल्ड कप का बहिष्कार कर सकते हैं। उन्होंने ICC पर डबल स्टैंडर्ड अपनाने का आरोप लगाया और कहा कि बांग्लादेश के साथ नाइंसाफी की गई है।

नक़वी ने कहा था, 'बांग्लादेश के साथ अन्याय हुआ है। ICC में बोर्ड मीटिंग के दौरान भी मैंने यही बात रखी। एक देश को अलग नियम और दूसरे को अलग नियम – यह दोहरा मापदंड नहीं चल सकता।'

बांग्लादेश क्यों हुआ था बाहर?

बांग्लादेश ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए भारत आने से इनकार किया था और अपने मैच श्रीलंका शिफ्ट करने की मांग की थी। ICC ने स्वतंत्र सुरक्षा आकलन के बाद कहा कि भारत में कोई विश्वसनीय सुरक्षा खतरा नहीं है और BCB की मांग को खारिज कर दिया। इसके बाद स्कॉटलैंड को बांग्लादेश की जगह टूर्नामेंट में शामिल किया गया।

सरकार के पाले में पाकिस्तान का फैसला

मोहसिन नक़वी ने हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ से मुलाकात की और ICC से जुड़े पूरे मामले पर चर्चा की। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा, 'प्रधानमंत्री के साथ सकारात्मक बैठक हुई। उन्होंने सभी विकल्प खुले रखने को कहा है। अंतिम फैसला शुक्रवार या अगले सोमवार तक लिया जाएगा।'

बहिष्कार की धमकी के बीच पाकिस्तान ने टीम घोषित की

दिलचस्प बात यह है कि बहिष्कार की बातों के बावजूद पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। टीम में मोहम्मद रिज़वान और हारिस रऊफ को बाहर रखा गया है, जबकि बाबर आज़म को BBL में खराब प्रदर्शन के बावजूद टीम में वापस बुलाया गया।

पाकिस्तान की T20 वर्ल्ड कप टीम

सलमान अली आगा (कप्तान), अबरार अहमद, बाबर आज़म, फहीम अशरफ, फखर ज़मान, ख्वाजा मोहम्मद नफ़ाय (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज़, मोहम्मद सलमान मिर्ज़ा, नसीम शाह, साहिबज़ादा फरहान (विकेटकीपर), साइम अय्यूब, शाहीन शाह अफरीदी, शादाब खान, उस्मान खान (विकेटकीपर) और उस्मान तारीक।