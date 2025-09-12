Go to PunjabKesari.in

दुबई (UAE) : ओमान (Oman) के खिलाफ एशिया कप (Asia Cup) मुकाबले से पहले पाकिस्तान (Pakistan) के कोच माइक हेसन ने मोहम्मद नवाज (Mohammad Nawaz) को "दुनिया का सर्वश्रेष्ठ स्पिनर" बताया और अनुभवी सितारों बाबर आजम (Babar Azam) और मोहम्मद रिजवान (Mohammed Rizwan) की अनुपस्थिति में टीम के बल्लेबाजी क्रम के विकास पर भी खुशी जताई। पाकिस्तान शुक्रवार को दुबई में ओमान के खिलाफ एशिया कप में अपने अभियान की शुरुआत करेगा। पाकिस्तान इस टूर्नामेंट में काफी जोश के साथ उतर रहा है, क्योंकि उसने UAE में मेजबान टीम और अफगानिस्तान के खिलाफ त्रिकोणीय श्रृंखला जीती थी, और शारजाह में हुए फाइनल में अफगानिस्तान को हराया था। 

बाबर-रिजवान की कमी को पूरा करने के लिए इन्हें मिला मौका 

हेसन (Mike Hesson) की टीम अपने पिछले 13 टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में से 10 जीतकर एशियाई कप में प्रवेश कर रही है, और इनमें से ज्यादातर मुकाबलों में टीम नए शीर्ष छह के साथ उतरी है जिसमें बाबर-रिजवान की अनुभवी जोड़ी शामिल नहीं है। इस कमी को पूरा करने के लिए सलामी बल्लेबाज फखर जमान और उनके साथी शीर्ष क्रम के बल्लेबाज सैम अयूब जैसे बल्लेबाजों को मौका मिला है और हेसन का मानना ​​है कि उनके बल्लेबाज अभी भी विकसित हो रहे हैं और क्रीज पर एक-दूसरे का साथ देना सीख रहे हैं। 

आईसीसी (ICC) के हवाले से गुरुवार को हेसन ने कहा, 'यह एक विकासशील बल्लेबाजी क्रम है। और ऐसे कई खिलाड़ी हैं जो अपने दिन आपको मैच जिता सकते हैं, लेकिन इस समय उनके पास उतने अच्छे दिन नहीं हैं जितने आप चाहते हैं। मुझे लगता है कि यह बिल्कुल सही है। हालांकि हमारे लिए बात यह है कि एक बल्लेबाजी समूह के तौर पर हम सभी की भूमिका के योग में ज्यादा रुचि रखते हैं।' उन्होंने आगे कहा, 'कई बार 150 का स्कोर काफी होता है, तो कई बार 190 का स्कोर भी काफी नहीं होता। इसलिए एक बल्लेबाजी इकाई के तौर पर आपको यह तय करना होगा कि मैच जीतने के लिए क्या जरूरी है और देखना होगा कि क्या हम उससे ऊपर जा सकते हैं।' 

मोहम्मद नवाज इस समय दुनिया के सर्वश्रेष्ठ स्पिन गेंदबाज हैं 

हेसन अभी भी सही बल्लेबाजी संयोजन तलाशने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कोच ने कहा कि वह अपने गेंदबाजों, खासकर अपने स्पिनरों के हालिया प्रदर्शन से बेहद खुश हैं। बाएं हाथ के गेंदबाज मोहम्मद नवाज को हाल ही में अफगानिस्तान और UAE पर त्रिकोणीय सीरीज की जीत के दौरान प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया था। उन्होंने 5 मैचों में 11.70 की औसत से 10 विकेट लिए थे, जिसमें फाइनल में 5 विकेट लेना भी शामिल है। उनके साथी स्पिनर अबरार अहमद और सूफियान मुकीम ने टीम की हालिया जीत के दौरान काफी शानदार प्रदर्शन किया है। 

हेसन ने कहा, 'मुझे लगता है कि हमारी टीम की खूबसूरती यह है कि हमारे पास 5 स्पिनर हैं। हमारे पास मोहम्मद नवाज हैं, जो इस समय दुनिया के सर्वश्रेष्ठ स्पिन गेंदबाज हैं और पिछले 6 महीनों से जब से उनकी टीम में वापसी हुई है, तब से उनकी रैंकिंग इसी स्तर पर है। और जाहिर है, अबरार (अहमद) और सूफियान (मुकीम) ने भी उनके जैसा ही अच्छा प्रदर्शन किया है। सैम अयूब अब दुनिया के शीर्ष 10 ऑलराउंडरों में शामिल हैं। तो जाहिर है कि यह उनके गेंदबाजी प्रदर्शन में आए सुधार का नतीजा है। और सलमान अली आगा ने शायद ही कभी गेंदबाजी की है और वह जाहिर तौर पर पाकिस्तान के लिए टेस्ट स्पिनर हैं।' 

भारत-पाक मैच पर बोले हेसन 

हेसन ने कहा कि उनका ध्यान एशिया कप में ओमान के खिलाफ जीत के साथ शुरुआत करने पर है, लेकिन पाकिस्तानी कोच जानते हैं कि टूर्नामेंट में उनका पूरा ध्यान रविवार को चिर प्रतिद्वंद्वी भारत से होने वाले दूसरे मैच पर होगा। हेसन ने आगे कहा, 'हम जानते हैं कि भारत अपने प्रदर्शन को लेकर काफी आश्वस्त है और यह सही भी है।' उन्होंने अंत में कहा, 'हम एक टीम के रूप में दिन-ब-दिन बेहतर होने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, और खुद से बहुत आगे नहीं निकल रहे हैं, लेकिन हम अच्छी तरह जानते हैं... मैं काम की विशालता के बारे में नहीं कहूंगा, मैं आगे आने वाले काम की चुनौती के बारे में कहूंगा, और हम निश्चित रूप से इसके लिए उत्सुक हैं।' 