स्पोर्ट्स डेस्क : पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के चेयरमैन मोहसिन नकवी के बॉयकॉट ड्रामे के बाद पाकिस्तान ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए अपनी 15-सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है। 2009 की चैंपियन टीम की कप्तानी सलमान अली आगा करेंगे। बाबर आजम ने टीम में अपनी जगह पक्की कर ली जबकि हारिस रऊफ और मोहम्मद रिजवान को टीम में शामिल नहीं किया गया है। वहीं रऊफ की गैरमौजूदगी में शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह तेज गेंदबाजी अटैक की कमान संभालेंगे।

नकवी ने ICC की आलोचना की थी क्योंकि उसने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए भारत जाने से इनकार करने के बाद बांग्लादेश को टूर्नामेंट से हटा दिया था। हालांकि, ICC द्वारा नियुक्त अंदरूनी और बाहरी विशेषज्ञों के स्वतंत्र सुरक्षा आकलन से यह निष्कर्ष निकला कि बांग्लादेश की नेशनल टीम, उसके अधिकारियों या समर्थकों को भारत में कोई विश्वसनीय या पुष्टि योग्य सुरक्षा खतरा नहीं था। नतीजतन, बांग्लादेश की लगातार अनिच्छा के बीच, ICC ने उनकी जगह स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया।

पाकिस्तान को सह-मेजबान और डिफेंडिंग चैंपियन भारत, नीदरलैंड्स, USA और नामीबिया के साथ ग्रुप A में रखा गया है। पाकिस्तान अपने अभियान की शुरूआत 7 फरवरी को नीदरलैंड्स के खिलाफ करेगा जबकि बहुचर्चित भारत बनाम पाकिस्तान मैच 15 फरवरी को खेला जाएगा।

पाकिस्तान का ग्रुप-स्टेज शेड्यूल (सभी मैच कोलंबो में)

पाकिस्तान बनाम नीदरलैंड्स - 7 फरवरी

पाकिस्तान बनाम यूएसए - 10 फरवरी

पाकिस्तान बनाम भारत - 15 फरवरी

पाकिस्तान बनाम नामीबिया - 18 फरवरी

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए पाकिस्तान की टीम

सलमान अली आगा (कप्तान), अबरार अहमद, बाबर आजम, फहीम अशरफ, फखर जमान, ख्वाजा मोहम्मद नफे (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, मोहम्मद सलमान मिर्जा, नसीम शाह, साहिबजादा फरहान (विकेटकीपर), सईम अयूब, शाहीन शाह अफरीदी, शादाब खान, उस्मान खान (विकेटकीपर) और उस्मान तारिक।