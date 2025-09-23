स्पोर्ट्स डैस्क : एशिया कप 2025 अब ऐसे मोड़ पर आ चुका है, जहां टीम को एक हार फाइनल की रेस से बाहर कर सकती है। सुपर 4 में मंगलवार पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच मैच होना है। दोनों टीमें अपना पहला मैच गंवा चुकी हैं। अब दोनों के पास 2-2 मैच बचे हैं। ऐसे में दोनों टीमों के लिए जीत जरूरी है। पाकिस्तान अगर आज हार जाता है तो वह फाइनल की रेस से बाहर हो सकता है। हालांकि, एक समीकरण ऐसा भी बन रहा है जिसमें ये साफ होता है कि अगर पाकिस्तान श्रीलंका के खिलाफ मैच हार भी जाता है तो भी वह फाइनल में पहुंच जाएगा। आखिर कैसे? आइए जानें...

फिलहाल क्या स्थिति है- कितने मैच बचे हैं, किसने कितने जीते, सुपर-4 पॉइंट टेबल:

सभी टीमों के दो-दो मैच अभी बाकी हैं। भारत ने सुपर-4 में अपना पहला मैच पाकिस्तान से जीत लिया। वही बांग्लादेश ने श्रीलंका पर जीत हासिल की।

भारत: 1 मैच, 1 जीत, 2 अंक, NRR +0.689

बांग्लादेश: 1 मैच, 1 जीत, 2 अंक, NRR +0.121

श्रीलंका: 1 मैच, 0 जीत, 0 अंक, NRR -0.121

पाकिस्तान: 1 मैच, 0 जीत, 0 अंक, NRR -0.689

पाकिस्तान श्रीलंका से हारकर भी कैसे पहुंचेगा फाइनल में

अगर पाकिस्तान आज हारा तो उसे अपना सुपर-4 का आखिरी मैच जरूरी जीतना होगा जो बांग्लादेश से होगा और साथ ही फाइनल में क्वालीफाई करने के लिए दूसरी टीमों पर निर्भर रहना होगा। बांग्लादेश और श्रीलंका को अपने दोनों मैच हारने होंगे और पाकिस्तान को आखिरी मैच में बड़ी जीत हासिल करनी होगी, जिससे पाकिस्तान का नेट रन-रेट बाकी टीमों से अच्छा हो जाएगा।

पाकिस्तान की किस्मत भारत की जीत पर निर्भर

पाकिस्तान आखरी मैच में बांग्लादेश को हराए और भारत भी अपने मैच जीतकर शीर्ष पर रहे। पाकिस्तान की किस्मत पूरी तरह भारत और अन्य टीमों के नतीजों पर निर्भर है। पाकिस्तान के लिए बांग्लादेश को हराना पहली शर्त है और अच्छा नेट रन-रेट बनाना दूसरी। लेकिन इन सबके बीच पाकिस्तान की किस्मत कहीं न कहीं भारत के प्रदर्शन पर भी टिकी है। यानी पड़ोसी मुल्क अब भारत की जीत के लिए दुआ करेगा ताकि एशिया कप 2025 का महामुकाबला भारत बनाम पाकिस्तान फाइनल संभव हो सके।