ब्रिस्बेन : ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज मार्नस लाबुशेन ने वनडे टीम में अनदेखी होने के बावजूद घरेलू क्रिकेट में अपनी फॉर्म को शानदार बनाए रखा। गुरुवार को वनडे कप में तस्मानिया के खिलाफ उन्होंने अपना तीसरा शतक जमाया और क्वींसलैंड की कप्तानी करते हुए टीम को 311 रनों तक पहुंचाया।

तस्मानिया के खिलाफ धमाकेदार पारी

लाबुशेन ने 91 गेंदों में 105 रन बनाए, जिसमें आठ चौके और दो छक्के शामिल थे। उनका स्ट्राइक रेट 115 से अधिक रहा।

टीम के अन्य बल्लेबाजों में जैक क्लेटन ने 51 गेंदों में 64 रन और मैट रेनशॉ ने 35 गेंदों में 38 रन बनाए, जिससे क्वींसलैंड की मजबूत पारी तैयार हुई। तस्मानिया की ओर से कैलेब ज्वेल (79), टिम वार्ड (105) और जॉर्डन सिल्क (85*) ने तेज़तर्रार पारियां खेलकर टीम को क्वींसलैंड के स्कोर तक पहुँचाया।

वनडे कप में लगातार शानदार प्रदर्शन

मौजूदा सीजन में लाबुशेन तीन पारियों में 79.00 की औसत से 237 रन बना चुके हैं, जिसमें दो शतक शामिल हैं। इनमें से एक 130 रन का शतक विक्टोरिया के खिलाफ आया था। हाल ही में उन्होंने शेफ़ील्ड शील्ड में तस्मानिया के खिलाफ 160 रन की शानदार पारी भी खेली, जिससे उनका घरेलू क्रिकेट में लगातार तीसरा शतक पूरा हुआ।

मार्नस लाबुशेन की घरेलू क्रिकेट में आखिरी 4 पारियां

130 बनाम विक्टोरिया, 2025

2 बनाम वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, 2025

160 बनाम तस्मानिया, 2025

105 बनाम तस्मानिया, 2025*

अंतरराष्ट्रीय वनडे से बाहर, लेकिन वापसी की उम्मीद

लाबुशेन को 19 अक्टूबर से भारत के खिलाफ घरेलू मैदान पर होने वाले तीन मैचों के लिए वनडे टीम में जगह नहीं मिली। पिछली 10 अंतरराष्ट्रीय पारियों में उनका सर्वोत्तम स्कोर 47 और कुल रन सिर्फ 138 रहे। पिछले 49 अंतरराष्ट्रीय मैचों में उन्होंने कोई शतक नहीं बनाया और 57 पारियों में केवल 12 अर्धशतक बनाए।

लाल गेंद वाले क्रिकेट में संघर्ष

लाबुशेन का टेस्ट रिकॉर्ड भी इस समय चुनौतीपूर्ण रहा है। उनका आखिरी टेस्ट शतक जुलाई 2023 में इंग्लैंड के खिलाफ आया था। इसके बाद उन्होंने 16 मैचों और 30 पारियों में 24.74 की औसत से केवल 668 रन बनाए, जिसमें सात अर्धशतक और सर्वश्रेष्ठ स्कोर 90 शामिल हैं। हालांकि उन्हें इस साल वेस्टइंडीज दौरे के लिए टेस्ट टीम में चुना गया था, उन्हें एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला।

एशेज से पहले लक्ष्य – टीम में वापसी

21 नवंबर से शुरू होने वाली घरेलू एशेज सीरीज़ की पहली गेंद के साथ, लाबुशेन अपने घरेलू प्रदर्शन को जारी रखते हुए टीम में वापसी के लिए बड़े रन बनाने का लक्ष्य रखेंगे।