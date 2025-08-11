स्पोर्ट्स डेस्क: आईपीएल 2026 सीजन को लेकर सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या एमएस धोनी चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलने के लिए वापसी करेंगे या नही। घुटने के दर्द से लगातार जूझने के बावजूद लंबे समय से कप्तान रहे धोनी ने लगातार अपनी टीम को प्राथमिकता दी है और उन्हें पांच चैंपियनशिप दिलाई है। हालांकि आईपीएल 2025 में CSK अंक तालिका में सबसे निचले पायदान पर रही। जिससे यह अनिश्चित है कि धोनी एक खिलाड़ी के रूप में आईपीएल 2026 में खेलेंगे या नहीं।

धोनी ने हाल ही में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में अपने भविष्य को लेकर चल रही अटकलो पर बात की। अपनी योजनाओ पर चर्चा करते हुए 2011 विश्व कप विजेता कप्तान ने कहा कि आईपीएल 2026 में खेलने के बारे में फैसला लेने के लिए उनके पास अभी भी काफी समय है। उनकी इस टिप्पणी ने प्रशंसको और क्रिकेट पंडितो को यह देखने के लिए उत्सुक कर दिया है कि क्या वह एक और सीजन के लिए पीली जर्सी पहनेंगे।

धोनी ने कहा, 'मुझे नहीं पता कि मैं खेलूंगा या नहीं। मेरे पास फैसला करने के लिए समय है। मेरे पास दिसंबर तक का समय है इसलिए मैं कुछ और महीने लूंगा और फिर आखिरकार मैं अपना फैसला ले पाऊंगा।' यह बातचीत तब हुई जब एक प्रशंसक ने उत्साह से चिल्लाते हुए कहा, 'आपको खेलना ही होगा, सर' और इस तरह एमएस धोनी ने वापसी की उनकी तीव्र इच्छा व्यक्त की। अपने भविष्य के बारे में पूछे गए सवालो का जवाब देते हुए, एमएस धोनी ने अपने घुटनो के दर्द को मजाकिया अंदाज में बताया। धोनी ने जवाब दिया, 'अरे, घुटनों में जो दर्द होता है, उसका ख्याल कौन रखेगा।'

गौर है कि 2023 में सीएसके की खिताबी जीत के बाद, धोनी ने मुंबई में घुटने की सर्जरी करवाई। वह पूरे सीजन में अपनी चोट से जूझते रहे और 2024 सीजन की शुरुआत से पहले खुद को ठीक होने के लिए पर्याप्त समय देने के लिए उन्होंने टूर्नामेंट के बाद सर्जरी करवाने का फैसला किया। पिछले दो आईपीएल सीजन में उनकी घुटने की चोट उनके बल्लेबाजी क्रम में एक अहम भूमिका निभाती रही है, क्योंकि विकेट के बीच उनकी गति में कमी के कारण उन्होंने लगातार निचले क्रम में बल्लेबाजी की है।