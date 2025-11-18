क्राइस्टचर्च : न्यूजीलैंड को उस समय झटका लगा जब खबर आई कि फॉर्म में चल रहे बल्लेबाज डेरिल मिशेल वेस्टइंडीज के खिलाफ अपनी टीम की बाकी वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं। मिशेल को रविवार को हेगले ओवल में वेस्टइंडीज के खिलाफ 7 रन की जीत में अपना सातवां वनडे शतक लगाते समय जांघ में तकलीफ हुई और वह दूसरी पारी के लिए मैदान पर नहीं लौटे।

यह बल्लेबाज सोमवार को टीम के साथ नेपियर नहीं गया और क्राइस्टचर्च में कमर का स्कैन कराया जिसमें कमर में मामूली चोट का पता चला जिसके लिए दो हफ्ते के पुनर्वास की आवश्यकता होगी। न्यूजीलैंड क्रिकेट ने मंगलवार को कहा, 'इस पूर्वानुमान का मतलब है कि मिशेल 2 दिसंबर से हेगले ओवल में वेस्टइंडीज के खिलाफ शुरू होने वाली तीन टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए समय पर ठीक हो जाएंगे।'

मुख्य कोच रॉब वाल्टर ने कहा कि यह खबर मिशेल के लिए निराशाजनक है। वाल्टर ने कहा, 'चोट के कारण सीरीज से शुरुआत में ही बाहर होना हमेशा मुश्किल होता है, खासकर तब जब आप डेरिल की तरह शानदार फॉर्म में हों।' उन्होंने आगे कहा, 'इस गर्मी में अब तक वनडे फॉर्मेट में उन्होंने हमारा सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया है, इसलिए दो अहम मैचों में उनकी कमी खलेगी। अच्छी बात यह है कि चोट मामूली है और हमें डेरिल के ठीक होकर टेस्ट सीरीज के लिए फिट होने की उम्मीद है।'

NZC ने आगे बताया कि कैंटरबरी के बल्लेबाज हेनरी निकोल्स सीरीज के बाकी मैचों के लिए टीम के साथ बने रहेंगे। निकोल्स घरेलू फोर्ड ट्रॉफी प्रतियोगिता में कैंटरबरी के लिए शानदार फॉर्म में हैं और 76.50 की औसत से 306 रन बनाकर रन बनाने के मामले में सबसे आगे हैं जिसमें ओटागो और ऑकलैंड के खिलाफ पहले और तीसरे राउंड में लगातार दो शतक (नाबाद 117 और नाबाद 138) शामिल हैं।

वाल्टर ने निकोल्स को एक मजबूत विकल्प बताते हुए कहा, 'हेनरी फोर्ड ट्रॉफी में बेहतरीन फॉर्म में हैं और एक अनुभवी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर हैं इसलिए टीम में उनका स्वागत करना बहुत अच्छा है। अच्छी फॉर्म में चल रहे खिलाड़ियों को पुरस्कृत करना हमेशा अच्छा लगता है और हम जानते हैं कि अगर हेनरी को मौका मिला तो वह खेलने के लिए तैयार रहेंगे।' ब्लैककैप्स और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा वनडे मैच बुधवार को नेपियर के मैकलीन पार्क में होगा।