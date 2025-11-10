स्पोर्ट्स डेस्क: इंग्लैंड के पूर्व कप्तान केविन पीटरसन (Kevin Pietersen) ने भारत के युवा स्टार अभिषेक शर्मा की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि मौजूदा वक्त में अभिषेक शर्मा T20 क्रिकेट के सबसे ‘कम्प्लीट ओपनर’ हैं। पीटरसन ने यहां तक कहा कि अभिषेक बेखौफ़, हिम्मती और बेहद प्रतिभाशाली बल्लेबाज़ हैं।

अभिषेक शर्मा ने जुलाई 2024 में टीम इंडिया के लिए T20I डेब्यू किया था और उसके बाद से वे लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज़ में ‘प्लेयर ऑफ द सीरीज़’ का खिताब जीता, और उससे पहले एशिया कप 2025 में ‘प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट’ बने थे।

पीटरसन ने सोशल मीडिया पर लिखा, मुझे ज़रा भी हैरानी नहीं हुई। अभिषेक शर्मा T20 क्रिकेट के सबसे कम्प्लीट ओपनिंग बैटर हैं — बेख़ौफ़, साहसी और ग़ज़ब के टैलेंटेड!'

25 वर्षीय अभिषेक ने अब तक अपने T20I करियर में 29 मैचों में 1012 रन बनाए हैं, औसत 37.48 और स्ट्राइक रेट 189.51 के साथ। उनके नाम 2 शतक और 6 अर्धशतक दर्ज हैं।

इस सीरीज़ में भी अभिषेक सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज़ रहे। उन्होंने 5 पारियों में 163 रन बनाए, औसत 40.75 और स्ट्राइक रेट 161.39 रहा। इस दौरान उन्होंने गाबा (ब्रिस्बेन) में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबले में 1000 T20I रन पूरे करने वाले सबसे तेज़ भारतीय बल्लेबाज़ बनने का रिकॉर्ड भी बनाया।

उन्होंने यह माइलस्टोन सिर्फ 528 गेंदों में पूरा किया, इस मामले में उन्होंने सूर्यकुमार यादव (573) और फिल सॉल्ट (599) को पीछे छोड़ दिया।