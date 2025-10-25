Go to PunjabKesari.in

माउंट माउंगानुई (न्यूजीलैंड) : न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज काइल जैमीसन साइड में अकड़न के कारण इंग्लैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं, जो रविवार से शुरू होने वाली है। 30 साल के जैमीसन को शनिवार को बे ओवल में ट्रेनिंग के दौरान अपनी बाईं साइड में अकड़न महसूस हुई। जैमीसन आज दोपहर आगे के चेकअप के लिए क्राइस्टचर्च लौटेंगे, और नवंबर में वेस्टइंडीज दौरे के लिए वापसी करने की कोशिश करेंगे। 

ब्लैककैप्स के हेड कोच रॉब वाल्टर ने पुष्टि की कि जैमीसन को बाहर करने का फैसला एहतियात के तौर पर लिया गया था, शायद उनकी पीठ में स्ट्रेस फ्रैक्चर के इतिहास के कारण जिसमें पीठ की सर्जरी के बाद एक फ्रैक्चर भी शामिल है। न्यूजीलैंड क्रिकेट के एक बयान के हवाले से वाल्टर ने कहा, 'काइल को आज बॉलिंग करने के बाद अपनी साइड में कुछ अकड़न महसूस हुई और हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। हमें लगा कि उनके लिए इस वनडे सीरीज से बाहर रहना और खुद को वेस्टइंडीज दौरे के लिए तैयार करने का सबसे अच्छा मौका देना ही सबसे अच्छा होगा, जो 5 नवंबर को ऑकलैंड में शुरू हो रहा है।' 

वाल्टर ने जैमीसन के रिप्लेसमेंट के तौर पर शनिवार को फोर्ड ट्रॉफी वनडे प्रतियोगिता के पहले राउंड के खत्म होने के बाद के बाद पुष्टि की बात की। पिछले महीने जैमीसन ने बताया था कि 2024 में स्ट्रेस फ्रैक्चर के बाद इस साल कॉम्पिटिटिव क्रिकेट में वापसी के बाद वह अपने शरीर को कैसे मैनेज कर रहे हैं, इस बारे में वह सावधान थे। जैमीसन ने बताया, 'उन्होंने एथलीटों और बायोमैकेनिक्स को फिर से बनाने और अपने शरीर को ठीक से कैसे तैयार किया जाए, इस पर बहुत काम किया है। वे हर चीज पर सलाह देते हैं, मेरे शरीर के हिलने-डुलने से लेकर, मेरा जिम प्रोग्राम कैसा दिखता है, (बॉलिंग) लोड नंबर कैसे दिखते हैं।' 

उन्होंने आगे कहा, 'मैं लगभग हर दिन बॉलिंग करने के बाद उनके साथ रिफ्लेक्शन और रिव्यू प्रोसेस करता हूं, मेरा साप्ताहिक, मासिक कैलेंडर उनके साथ मैप किया जाता है और मेरा टोटल लोड ट्रैकिंग उनके जरिए किया जाता है। इसलिए मैं इस समय पूरी तरह से उनके साथ जुड़ा हुआ हूं और फिर इसे अलग-अलग क्रिकेट माहौल में लागू करता हूं।' 