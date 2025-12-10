वेलिंगटन (न्यूज़ीलैंड) : न्यूजीलैंड के स्टार बल्लेबाज फिन एलन बिग बैश लीग (BBL) की वजह से भारत में होने वाली आने वाली T20I सीरीज की शुरुआत में नहीं खेल पाएंगे। भारत के खिलाफ पांच मैचों की T20I सीरीज 21 जनवरी 2026 को नागपुर में शुरू होगी। न्यूजीलैंड के लिए भारत में T20I सीरीज ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 की तैयारी का काम करेगी, जिसे भारत और श्रीलंका में मिलकर होस्ट किया जाएगा। भारत बनाम न्यूजीलैंड T20I सीरीज अगले साल 11-17 जनवरी तक होने वाली तीन मैचों की ODI सीरीज के बाद होगी।

अगर पर्थ स्कॉर्चर्स 17 जनवरी को पर्थ में मेलबर्न स्टार्स के खिलाफ अपना रेगुलर BBL सीजन खत्म करते हैं, तो न्यूजीलैंड के ओपनर फिन एलन चौथे T20I तक उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। अगर पर्थ स्कॉर्चर्स फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं करते हैं, तो एलन भारत के खिलाफ पूरी 5 मैचों की T20I सीरीज के लिए उपलब्ध रहेंगे। एलन ने बताया, "सिलेक्शन पेंडिंग होने तक, बिग बैश खत्म होने के बाद मैं सीधे भारत जाऊंगा।'

एलन ने कहा, 'न्यूजीलैंड के लिए खेलना मेरे लिए अब भी सबसे बड़ी बात है और मुझे इसलिए खेलना पसंद है क्योंकि मैं अपने देश का प्रतिनिधित्व करना चाहता हूं। लेकिन क्रिकेट जाहिर है हर साल बदल रहा है।' एलन ने आगे कहा, 'पिछले कुछ समय से न्यूजीलैंड क्रिकेट के साथ काम करना बहुत अच्छा रहा है। बिग बैश के बाद ब्लैक कैप्स के लिए कुछ चीजों में वापस आने का भरोसा है और उम्मीद है कि मैं इसे जारी रख पाऊंगा।'

एलन ने आखिरी बार मार्च में इंटरनेशनल क्रिकेट मैच खेला था। इस स्टार बल्लेबाज ने वेलिंगटन में पाकिस्तान पर न्यूजीलैंड की 8 विकेट की जीत में 12 गेंदों पर 27 रन बनाए थे। ICC पुरुष टी20 वर्ल्ड कप का 10वां एडिशन 7 फरवरी 2026 को शुरू होगा और 8 मार्च को फाइनल तक चलेगा।