क्राइस्टचर्च : मैट हेनरी चोट के बाद टीम में वापस आ गए हैं और न्यूजीलैंड ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 16 नवंबर से हेगले ओवल में शुरू होने वाली तीन मैचों की एकदिवसीय श्रृंखला के लिए टीम की घोषणा की है। न्यूजीलैंड क्रिकेट ने कहा कि हेनरी, जो पिंडली में खिंचाव के कारण इंग्लैंड के खिलाफ अंतिम दो एकदिवसीय मैचों में नहीं खेल पाए थे, वर्तमान में एकदिवसीय श्रृंखला और उसके बाद की तीन टेस्ट मैचों की श्रृंखला की तैयारी के लिए पूर्व नियोजित कंडीशनिंग और पुनर्वास ब्लॉक से गुजर रहे हैं।

हेनरी के साथ टीम में तेज गेंदबाज ब्लेयर टिकनर भी शामिल हैं, जिन्होंने हैमिल्टन और वेलिंगटन में इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे और तीसरे एकदिवसीय मैचों में लगातार प्लेयर ऑफ द मैच प्रदर्शन के दम पर अपनी जगह बरकरार रखी। मुख्य कोच रॉब वाल्टर ने हेनरी की वापसी का स्वागत करते हुए कहा, 'मैट इस टीम का एक अहम सदस्य और हमारे तेज गेंदबाजी आक्रमण का सबसे वरिष्ठ नेता है, इसलिए वनडे और टेस्ट मैचों के लिए उसे टीम में वापस पाना बहुत अच्छा होगा। अच्छे आराम के बाद वह तरोताजा और फिट होगा, और हम जानते हैं कि वह सफ़ेद और लाल गेंद से पाँच हफ़्तों के लंबे अभ्यास के लिए बेताब होगा।'

2023 के बाद पहली बार टीम में शामिल किए गए टिकनर ने 4-34 और 4-64 के आंकड़े हासिल किए और वेलिंगटन में तीसरे वनडे में बल्ले से टीम को जीत दिलाने में मदद की, जिससे टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ अपनी दूसरी वनडे सीरीज जीत दर्ज की। वाल्टर ने कहा कि हैमिल्टन और वेलिंगटन में प्रभावित करने के बाद टिकनर एक और टीम में शामिल होने के पूरी तरह हकदार थे।

उन्होंने कहा, 'इंग्लैंड के खिलाफ हम टिकनर से इससे ज्यादा की उम्मीद नहीं कर सकते थे। वह भरपूर ऊर्जा लेकर आए और उनकी गति और उछाल दुनिया के कुछ सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों के लिए एक बड़ी परीक्षा साबित हुई। उन्हें कम समय में आकर उस स्तर का प्रदर्शन करते देखना सुखद था और यह उनकी कड़ी मेहनत का प्रमाण है जो उन्होंने टीम से बाहर रहकर की है।'

इस बीच अनुभवी बल्लेबाज केन विलियमसन, जिन्होंने टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों से संन्यास की घोषणा कर दी है, एकदिवसीय श्रृंखला से बाहर रहेंगे क्योंकि उनका ध्यान 2 दिसंबर से हेगले ओवल में शुरू होने वाली टेस्ट श्रृंखला की तैयारी पर है। जैकब डफी, जैक फॉल्क्स, काइल जैमीसन और नाथन स्मिथ छह सदस्यीय तेज गेंदबाजों का समूह बनाते हैं, जबकि कप्तान मिशेल सैंटनर, माइकल ब्रेसवेल और रचिन रवींद्र स्पिन गेंदबाजी विकल्प प्रदान करते हैं।

NZC ने यह भी कहा, 'मोहम्मद अब्बास (पसलियों), फिन एलन (पैर), लॉकी फर्ग्यूसन (हैमस्ट्रिंग), एडम मिल्ने (टखना), विल ओ'रूर्के (पीठ), ग्लेन फिलिप्स (ग्रोइन) और बेन सियर्स (हैमस्ट्रिंग), सभी अपनी-अपनी चोट के कारण उपलब्ध नहीं हैं।' वनडे टीम 14 नवंबर को क्राइस्टचर्च में एकत्रित होगी, उसके बाद 16 नवंबर को हेगले ओवल में श्रृंखला का पहला मैच खेला जाएगा। टीम पिछले महीने इंग्लैंड पर 3-0 की क्लीन-स्वीप के बाद लगातार 10 घरेलू वनडे श्रृंखला जीत के अपने सिलसिले को आगे बढ़ाना चाहेगी।

न्यूजीलैंड वनडे टीम :

मिशेल सैंटनर (कप्तान), माइकल ब्रेसवेल, मार्क चैपमैन, डेवोन कॉनवे, जैकब डफी, जैक फॉल्क्स, मैट हेनरी, काइल जैमीसन, टॉम लैथम, डेरिल मिशेल, रचिन रवींद्र, नाथन स्मिथ, ब्लेयर टिकनर, विल यंग।

श्रृंखला का कार्यक्रम :

पहला वनडे - क्राइस्टचर्च, 16 नवंबर

दूसरा वनडे - नेपियर, 19 नवंबर

तीसरा वनडे - हैमिल्टन, 22 नवंबर