नागपुर : न्यूजीलैंड ने भारत के खिलाफ अपनी आगामी T20I सीरीज के पहले तीन मैचों के लिए युवा ऑलराउंडर क्रिस्टियन क्लार्क को अपनी टीम में शामिल किया है, जो बुधवार को नागपुर में शुरू हो रही है क्योंकि तेज गेंदबाज एडम मिल्ने और अनुभवी स्पिनर माइकल ब्रेसवेल दोनों सीरीज से पहले चोटों से जूझ रहे हैं।

क्लार्क ने अपनी पहली वनडे सीरीज में शानदार प्रदर्शन करते हुए तीन मैचों में विराट कोहली को दो बार आउट करने सहित 7 विकेट लिए। उन्होंने निचले क्रम में उपयोगी रन बनाए और फील्डिंग में दो कैच भी पकड़े। न्यूजीलैंड के हेड कोच रॉब वाल्टर ने कहा कि क्लार्क को मुख्य रूप से बैकअप के तौर पर शामिल किया गया है क्योंकि वे अपने तेज गेंदबाजी ग्रुप को मैनेज करना चाहते हैं।

वाल्टर ने कहा, 'इस समय हमारे खिलाड़ियों में काफी बदलाव हो रहा है, कुछ खिलाड़ी इस सीरीज के लिए चोट से वापस आ रहे हैं, कुछ सीधे फ्रेंचाइजी क्रिकेट से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और बाकी भारत वनडे सीरीज और सुपर स्मैश से आ रहे हैं। हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हमारे पास इस सीरीज के पहले तीन मैचों के लिए पर्याप्त तेज गेंदबाजी विकल्प हों और यह क्रिस्टियन के लिए भारत के अपने पहले दौरे पर ग्रुप के साथ थोड़ा और समय बिताने का एक शानदार मौका है। उन्होंने निश्चित रूप से वनडे सीरीज में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया, लेकिन जो बात खास तौर पर प्रभावशाली थी, वह थी उनका शांत स्वभाव और दबाव में प्रदर्शन करने की क्षमता।'

वाल्टर ने पुष्टि की कि ब्रेसवेल रविवार को इंदौर में तीसरे और अंतिम वनडे में फील्डिंग करते समय बाएं पैर की पिंडली में मामूली खिंचाव के बाद T20 टीम के साथ नागपुर गए हैं। आने वाले दिनों में उनका इलाज किया जाएगा और उन पर नजर रखी जाएगी और दौरे में उनकी आगे की भागीदारी के बारे में फैसला बाद में बताया जाएगा। इस बीच तेज गेंदबाज मिल्ने रविवार को SA20 में सनराइजर्स ईस्टर्न केप के लिए खेलते समय अपनी बाएं हैमस्ट्रिंग में चोट लगा बैठे और अब चोट को कैसे मैनेज किया जाए यह तय करने के लिए उनका मूल्यांकन किया जा रहा है।

वाल्टर ने बताया कि इंदौर में वनडे सीरीज जीतने के बाद टीम पूरे जोश में नागपुर पहुंची है। उन्होंने कहा, 'वनडे सीरीज जीतना और इतिहास बनाना बहुत खास था। कुछ ऐसा हासिल करने के लिए कई शानदार परफॉर्मेंस और बेहतरीन टीम वर्क देखने को मिला, जो पहले कभी नहीं हुआ था। टी20 सीरीज के लिए कम समय बचा है, इसलिए हम जानते हैं कि हमें अच्छी तरह से रिकवर करना होगा और बुधवार रात को पहले मैच के लिए तैयार होने के लिए जल्दी से फोकस करना होगा।'

न्यूजीलैंड टीम :

मिशेल सेंटनर (कप्तान), माइकल ब्रेसवेल, मार्क चैपमैन, क्रिस्टियन क्लार्क (पहले तीन मैच), डेवोन कॉनवे, जैकब डफी, जैक फाउल्क्स, मैट हेनरी, काइल जैमीसन, बेवन जैकब्स, डेरिल मिशेल, जेम्स नीशम, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रवींद्र, टिम रॉबिन्सन, ईश सोढ़ी