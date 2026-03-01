नई दिल्ली : भारत और वेस्टइंडीज टी20 विश्व कप 2026 के सुपर 8 के अहम मुकाबले में जीत दर्ज करने के लिए उतरेंगे। इससे पहले पूर्व क्रिकेटर मनोज तिवारी ने टीम इंडिया के लिए एक मजेदार चेतावनी दी है जिसमें कहा गया है कि अगर वे रविवार शाम को ईडन गार्डन्स में सुपर 8 मैच में कैरेबियाई टीम को हराने में नाकाम रहे तो उन्हें IPL कॉन्ट्रैक्ट पाने में मुश्किल हो सकती है।

भारत और वेस्टइंडीज के बीच सुपर 8 का मुकाबला एक तरह से क्वार्टर-फाइनल होगा जिसमें जीतने वाली टीम सेमी-फाइनल में पहुंच जाएगी और हारने वाली टीम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। दोनों टीमों के दो-दो पॉइंट्स हैं, उन्होंने जिम्बाब्वे पर बड़ी जीत दर्ज की है और सुपर 8 स्टेज में दक्षिण अफ़्रीका से हार का सामना किया है। क्रिकबज पर एक चर्चा के दौरान बोलते हुए, तिवारी ने भारत के जीतने की उम्मीदों पर भरोसा जताया और साथ ही उनकी हार के नतीजे पर भी कमेंट किया।

तिवारी ने मुस्कुराते हुए कहा, 'भारत ने अपने पिछले मैच में 256 रन बनाए हैं, इसलिए उस पोजीशन से उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल भी प्रेशर नहीं है। उम्मीद है कि 200 से ज्यादा रन बनाएंगे और वेस्टइंडीज को आसानी से हरा देंगे। अगर वे वेस्टइंडीज को नहीं हरा पाए, तो किसी को भी IPL कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा।'

भारत के पूर्व ओपनर वीरेंद्र सहवाग ने ज्यादा सावधानी भरा नज़रिया पेश करते हुए कहा कि ग्लोबल टूर्नामेंट में किसी भी टीम को हल्के में नहीं लिया जा सकता। सहवाग ने कहा, 'ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं है कि हम कभी नहीं हार सकते और किसी से हार नहीं सकते। दूसरी टीम भी यहां खेलने और जीतने के लिए है। आपका एक दिन खराब था; आप उस दिन साउथ अफ्रीका से हार गए थे। फिर हमने जिम्बाब्वे को हराया और अब अगर हम वेस्टइंडीज को हरा देते हैं, तो हम हंसते-हंसते क्वालीफाई कर लेंगे।'

उन्होंने साउथ अफ्रीका से भारत की हार के बाद फैंस के इमोशनल रिएक्शन पर भी जोर दिया। उन्होंने आगे कहा, 'हमारा देश काफी इमोशनल है; वे काफी जल्दी इमोशनल हो जाते हैं। सिर्फ एक मैच हारने के बाद लोग ऐसे रिएक्ट कर रहे थे जैसे हम वर्ल्ड कप हार गए हों।' इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका पहले ही सेमी-फाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुके हैं, अब एक जगह बची है जिसका फैसला रविवार को होने वाले बड़े मुकाबले में भारत और वेस्टइंडीज के बीच होगा।