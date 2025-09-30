Go to PunjabKesari.in

स्पोर्ट्स डेस्क: नेपाल क्रिकेट टीम ने सोमवार को शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में इतिहास रच दिया। उसने दो बार की टी20 विश्व कप चैंपियन वेस्टइंडीज को लगातार दूसरी बार हराकर तीन मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली। यह नेपाल की पहली सीरीज जीत है किसी टेस्ट खेलने वाले राष्ट्र के खिलाफ।

नेपाल की दमदार बल्लेबाजी

पहले बल्लेबाजी करते हुए नेपाल ने 20 ओवर में 173 रन बनाए। सलामी बल्लेबाज आसिफ शेख ने संयम से खेलते हुए 47 गेंदों पर 68 रन बनाए, वहीं संदीप जोरा ने ताबड़तोड़ अंदाज में 39 गेंदों पर 63 रन जड़ दिए। दोनों के बीच हुई अहम साझेदारी ने टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया।

वेस्टइंडीज की पस्त बल्लेबाजी

लक्ष्य का पीछा करते हुए वेस्टइंडीज की टीम 17वें ओवर में मात्र 83 रन पर ढेर हो गई। यह उनके टी20 इतिहास का छठा सबसे कम स्कोर और रनों के लिहाज से चौथी सबसे बड़ी हार रही। टीम के लिए जेसन होल्डर (21 रन) ही कुछ देर टिक पाए, लेकिन बाकी बल्लेबाज नेपाल के गेंदबाजों और सटीक योजनाओं के आगे असहाय नजर आए।

नेपाल के गेंदबाजों का जलवा

नेपाल की जीत में मोहम्मद आदिल आलम ने 24 रन देकर 4 विकेट चटकाए। कुशल भुर्तेल ने 3 और ललित राजबंशी ने 1 विकेट झटका। वहीं 19 वर्षीय गुलशन झा ने अपनी फुर्तीली फील्डिंग से सबका ध्यान खींचा। उनके दो शानदार कैच ने वेस्टइंडीज की बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी।

ऐतिहासिक जीत की गूंज

यह जीत नेपाल के क्रिकेट इतिहास का मील का पत्थर है। एक ऐसा देश, जो क्रिकेट में उभरती ताकत माना जाता है, उसने दुनिया की सबसे खतरनाक टीमों में से एक को मात देकर अपनी ताक़त साबित की है। इस उपलब्धि ने नेपाल के खिलाड़ियों और प्रशंसकों का मनोबल कई गुना बढ़ा दिया है।