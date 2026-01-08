सिडनी (ऑस्ट्रेलिया) : ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज मिशेल स्टार्क इस सदी में एशेज सीरीज में 30 या उससे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों के एक शानदार क्लब में शामिल हो गए हैं। इस अनुभवी तेज गेंदबाज ने सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में इंग्लैंड के खिलाफ पांचवें और आखिरी एशेज टेस्ट के दौरान यह उपलब्धि हासिल की। पांच मैचों की सीरीज में स्टार्क ने 10 पारियों में 19.93 की शानदार औसत से 31 विकेट लिए जिसमें 2 बार पांच विकेट लेने का रिकॉर्ड भी शामिल है।

स्टार्क, जो सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे, ने बेन स्टोक्स की कप्तानी वाली इंग्लैंड पर ऑस्ट्रेलिया की 4-1 से एशेज जीत में अहम भूमिका निभाई। स्टार्क ने अनुभवी तेज गेंदबाज पैट कमिंस, जिन्होंने एडिलेड टेस्ट खेला था, और जोश हेजलवुड, जो चोट के कारण बाहर हो गए थे, की गैरमौजूदगी में जिम्मेदारी संभाली। 2025-26 एशेज में 31 विकेट लेने के बाद स्टार्क शेन वॉर्न (2005 सीरीज में 40 विकेट), मिशेल जॉनसन (2013-14 में 37 विकेट), ग्लेन मैकग्रा (2001 में 32 विकेट), और वॉर्न (2001 में 31 विकेट) के साथ इस सदी में एशेज सीरीज में 30 या उससे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं।

इस बीच, स्टीव स्मिथ की कप्तानी वाली ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के खिलाफ सिडनी टेस्ट 5 विकेट से जीत लिया। इससे पहले एशेज सीरीज में ऑस्ट्रेलिया ने पर्थ, ब्रिस्बेन और एडिलेड में जीत हासिल की थी, जिसके बाद थ्री लायंस ने वापसी करते हुए मेलबर्न में एक यादगार जीत दर्ज की थी। गेंद से अपने शानदार प्रदर्शन के लिए स्टार्क को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया, जबकि इस सीरीज में 600 से अधिक रन बनाकर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी ट्रैविस हेड को उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।